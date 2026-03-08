Ubijeno 10 ljudi: Rusija koristila novo moćno oružje

U krvavom napadu na Harkiv i druge ukrajinske gradove u kojima je u subotu ubijeno deset osoba, među kojima i dvoje djece, ruske snage upotrijebile su novo oružje, rekli su dužnosnici.

Regionalne vlasti priopćile su da je stambena zgrada u Harkivu pogođena novom ruskom krstarećom raketom poznatom kao Izdeliye-30. Ukrajinski izvještaji navode da je Rusija nedavno počela koristiti ovo novo subsonično oružje lansirano iz zraka. Ima domet od 1.500 km i opremljeno je novim sustavom satelitske navigacije otpornijim na ometanje, piše Independent.

Raketni napad, dio većeg udara usmjerenog na gotovo cijelu Ukrajinu, također je ranio 16 ljudi u Harkivu.

Među poginulima su učiteljica u osnovnoj školi i njezin sin, učenik drugog razreda, koji su ubijeni u svom domu, te učenica osmog razreda koja je poginula zajedno sa svojom majkom, rekao je gradonačelnik Harkiva Ihor Terehov.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da je Rusija tijekom noći napala s 29 projektila i 480 dronova, ciljajući energetska postrojenja u Kijevu i drugim središnjim regijama te oštetivši najmanje sedam lokacija diljem zemlje.