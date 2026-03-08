Tragične posljedice rata na Bliskom istoku: Otkriveno koliko je ljudi poginulo po državama

Evo što se za sada zna o broju poginulih prema informacijama vlasti:
Iran: Iranski veleposlanik pri UN-u Amir Saeid Iravani rekao je u petak da je od početka rata u američko-izraelskim napadima poginulo 1332 civila.
Libanon: Ministarstvo zdravstva objavilo je da je poginulo 394 ljudi, među njima 83 djece i 42 žene.
Izrael: Hitna služba MDA navodi da je 10 ljudi poginulo od početka izraelske kampanje protiv Irana. Ministarstvo zdravstva dodaje da je od 28. veljače do nedjelje u 7 sati ujutro ozlijeđeno 1929 osoba koje su prevezene u bolnice, iako ne primaju svi liječenje zbog stalnih raketnih napada.
Sjedinjene Američke Države: Pentagon je objavio da je šest američkih vojnika poginulo u napadu iranskog drona na američku bazu u Kuvajtu prošle nedjelje.
Ujedinjeni Arapski Emirati: Ministarstvo obrane objavilo je da su četiri osobe poginule, javlja BBC.
Kuvajt: Ministarstvo unutarnjih poslova navodi da su poginula dva pripadnika vojske i dva granična policajca, dok je ministarstvo zdravstva objavilo da je jedna djevojčica poginula od krhotina projektila.
Bahrein: Ministarstvo unutarnjih poslova prošlog je tjedna objavilo da je jedan radnik poginuo nakon što su na njega pali krhotine.