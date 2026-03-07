Hoće li američke kopnene snage napasti Iran? Vojni analitičar: "Treba se prisjetiti napada NATO-a na Srbiju. Problem je promijeniti režim, ne osvojiti"

Napad na Iran ušao je u drugi tjedan. Detonacije i dalje potresaju regiju, a primirja, čini se, nema ni na vidiku.

O ratu na Bliskom istoku je vojni analitičar Ivica Mandić govorio za Dnevnik Nove TV.

Analiza Ivice Mandića: Rat u Iranu Foto: DNEVNIK.hr

Upitan je li bilo za očekivati da će rat ovoliko potrajati, Mandić je odgovorio da je američki predsjednik Donald Trump to ranije i najavljivao. "Struktura iranskih oružanih snaga je takva da ne možete završiti s takvom operacijom bez operativnog djelovanja, to nije moguće. Broj ciljeva je ogroman", rekao je.

"Ono što je dosad ostvarno u kontekstu zračne premoći je uništenje kompletne mornarice, a gađanje meta koje pripadaju Iranskoj revolucionarnoj gardi će zahtijevati još 10-15 dana. Vrlo je vjerojatno da će se zračna kampanja ubrzati, za to postoje gospodarski razlozi", nadodao je.

Pomažu im Rusi?

Američki mediji ranije su objavili da je Iran od Rusije dobivao informacije o položajima američkih snaga.

Na pitanje je li to zabrinjavajuće u kontekstu daljnje eskalacije sukoba, Mandić pojašnjava da i NATO točno zna što može dobiti od Rusije preko komercijalnih satelita iz Europe, tako da nije začuđujuće da Rusija s Iranom dijeli obavještajne informacije.

Rat u Iranu Foto: DNEVNIK.hr

"Ne dijele oni to samo sad, već 20 do 30 godina unazad. Je li to sad nešto što SAD i Izrael ne znaju - znaju, i to jako dobro. Europske kompanije koje se bave satelitskim snimanjima ne bi dale takve informacije jer je to zadiranje u nacionalnu sigurnost. To se daje saveznicima i nikom drugom", nadodao je.

Mogle bi se uplesti i kopnene snage

Posljednjih dana kolaju spekulacije o mogućem angažmanu američkih kopnenih snaga.

"Ovdje se treba prisjetiti napada NATO saveza na Srbiju. Problem nije, niti je želja, doći i osvojiti Iran. Što će vam? Problem je promijeniti režim i njegovu budućnost. U tom je smislu upotreba kopnenih snaga posve nepotrebna", rekao je.

Rat u Iranu Foto: DNEVNIK.hr

Poručio je da Iran mora biti svjestan da snaga koju imaju SAD i Izrael mogu podnijeti ovu vrstu operacije izuzetno dugo.

"Bojim se da će doći u jednom trenutku do uništavanja životne osnove - nećete se moći kretati, neće biti mostova, i slično", rekao je.

Naglasio je da tijek i duljina trajanja operacije ovisi i o unutarnjim sukobima u Iranu, kao i o nadolazećem izboru vrhovnog vođe.

Utjecaj sukoba na rat u Ukrajini

Mandić je istaknuo da su za Ukrajinu važni američki sustavi obrane.

"Sustavi s kojima Europa pomaže Ukrajini su izvrsni sustavi te oni mogu odgovoriti na veliki broj izazova i zaštititi Ukrajinu. Međutim, u smislu protubalističke zaštite, Patriot je sustav koji Zaljevske zemlje u velikoj mjeri koriste. Potrošnja je tamo velika. U tom dijelu će Ukrajina to osjetiti", zaključio je Mandić.