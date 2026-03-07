Obavijesti Foto Video Pretražite
Rat na Bliskom istoku

Hoće li američke kopnene snage napasti Iran? Vojni analitičar: "Treba se prisjetiti napada NATO-a na Srbiju. Problem je promijeniti režim, ne osvojiti"

Piše DNEVNIK.hr, 07. ožujka 2026. @ 19:50 komentari
Ivica Mandić, vojni analitičar
Ivica Mandić, vojni analitičar Foto: DNEVNIK.hr
Vojni analitičar Ivica Mandić gostovao je u studiju Dnevnika Nove TV.
Vojni analitičar Ivica Mandić o ratu na Bliskom istoku
Rat na Bliskom istoku
Hoće li američke kopnene snage napasti Iran? Vojni analitičar: "Treba se prisjetiti napada NATO-a na Srbiju. Problem je promijeniti režim, ne osvojiti"
