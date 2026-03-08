Izraelski veleposlanik ne isključuje slanje kopnene vojske u Iran: "Država se mora srušiti"

Izraelski veleposlanik u Sjedinjenim Državama nije odbacio mogućnost raspoređivanja izraelskih kopnenih snaga u Iranu, dok se nastavlja zajednička vojna operacija Izraela i SAD-a.

"Nećemo dopustiti da ovaj režim ostane na vlasti i ugrožava nas i naše susjede,” rekao je veleposlanik Michael Leiter tijekom gostovanja na CBS-u. "Ako to uključuje kopnene akcije - mi bismo radije da na terenu budu Iranci. Oni moraju preuzeti odgovornost za svoju budućnost i budućnost regije."

Leiterove izjave uslijedile su dan nakon što je izraelski predsjednik Isaac Herzog u intervjuu za Fox News Live rekao da ne očekuje raspoređivanje izraelskih ili američkih snaga u Iranu, navodeći da "nije potrebno imati trupe na terenu" da bi se srušio iranski režim.

Ipak, iranski ministar vanjskih poslova u nedjelju je izjavio da je njegova zemlja spremna odbiti kopnene snage, rekavši da su teheranski vojnici "spremni boriti se s bilo kojim neprijateljem koji uđe na naše tlo, ubiti ih i uništiti ih".

Trumpova administracija također nije isključila mogućnost kopnenog angažmana, pri čemu je ministar obrane Pete Hegseth prošlog tjedna rekao da se ne želi upuštati u spekulacije o tome što će SAD učiniti ili neće učiniti, prenosi Politico.

No, potencijalno uspostavljanje američke zone zabrane letenja nad kurdskim područjima u zapadnom Iranu i otkazivanje velike vojne vježbe izazvali su u posljednjih nekoliko dana spekulacije da bi SAD mogao pripremati kopnenu invaziju u zemlji.

Leiter se složio s Trumpovom administracijom da će rat vjerojatno trajati nekoliko tjedana, dodajući da je Izrael počeo uočavati "pukotine u strukturi iranskog režima", uključujući "ozbiljne poteškoće u provođenju zapovijedi kroz sustav".

Rekao je da će Izrael i SAD "postići potpuni dogovor" o vremenskom okviru za okončanje rata.

"Ovo je vrlo važna operacija i nije vezana za strogo vremensko ograničenje. Kada se radi o nečemu ovako kritičnom, ne gledate na štopericu. To mora biti dovršeno. Ovo je država koja sponzorira teror i koja se mora srušiti - to je naš fokus", poručio je veleposlanik.