Prosvjedi nakon pada iranskog drona: "Baze nikad nisu ni trebale biti ovdje, zatvorite ih!"

Velika Britanija se suočava sa sve glasnijim pozivima da povuče svoje vojne baze s Cipra, dok lokalno stanovništvo pojačava prosvjede protiv objekata koje smatra prijetnjom svojoj sigurnosti nakon dosad nezabilježenog napada dronom na zračnu bazu RAF Akrotiri.

Bijes lokalnog stanovništva prelio se na ulice glavnog grada Nikozije gdje su prosvjednici, uz povike "Van s bazama smrti!", u subotu marširali prema predsjedničkoj palači, u strahu da bi mediteranska država mogla biti uvučena u širi sukob s Iranom.

"One su opasnost za našu sigurnost i nikada nisu ni trebale biti ovdje“", rekao je Mathaios Stavrinides, kritizirajući postojanje baza koje su uspostavljene kao dio dogovora o neovisnosti otoka. "Želimo da budu zatvorene."

Rastuće protivljenje dolazi u trenutku kada je ministar vanjskih poslova zemlje, Constantinos Kombos, rekao za Guardian da je dron iranske proizvodnje koji je pogodio zračnu bazu lansiran iz Libanona, gdje djeluje iranska saveznična skupina Hezbollah te jedinice Iranske revolucionarne garde.