Zelenski upozorio na prijetnju koju predstavlja europska zemlja: "Pitajte svoje obavještajne službe..."

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski upozorio je na prijetnju koju predstavlja Bjelorusija, čiji je autokratski vođa Aleksandar Lukašenko najbliži saveznik ruskog predsjednika Vladimira Putina.

"Upitajte svoje obavještajne službe što Rusija planira ovog ljeta u Bjelorusiji", rekao je Zelenski novinarima u Litvi u ponedjeljak.

Njegovu je izjavu prethodilo priopćenje vladajućeg režima u Minsku da će zajedničke strateške vojne vježbe Zapad-2025 s Rusijom biti održane duboko u unutrašnjosti Bjelorusije.

Franak Viačorka, glavni politički savjetnik Svjatlane Cihanouske, koja predvodi bjelorusku oporbu protiv Lukašenkove autoritarne vlade, rekao je u utorak da vježbe uključuju "protuzapadne scenarije". Lukašenko se izravno nije pridružio Putinu u ratu protiv Ukrajine, ali kao najbliži saveznik ruskog vođe dopustio je snagama Moskve da od 2022. koriste bjeloruski teritorij za napade.

Zelenski je pozvao saveznike da pribave obavještajne podatke o planovima Minska tijekom zajedničkih vojnih vježbi Zapad-2025, koje su predviđene za rujan. U ponedjeljak je rekao da, ako su Rusija i Bjelorusija "dovoljno drski da se pripreme za napade odande, onda trebamo djelovati zajedno", javlja Newsweek.

Zelenski je ranije upozorio da obuka ruskih trupa u Bjelorusiji može označiti početak punopravne invazije, predstavljajući rizike za Ukrajinu i susjedne države NATO-a.

Vježbe Zapad održavaju se svake dvije godine od 2009., a 2023. godine nisu održane. Bjeloruski ministar obrane Viktor Hrenin objavio je da će rujanske vježbe biti premještene kako bi se smanjile napetosti. No, analitičari i ukrajinski dužnosnici te vježbe smatraju krinkom za raspoređivanje ruskih trupa.

Viačorka je sudjelovao u vježbama Zapad kao dio obvezne vojne službe prije deset godina u Lukašenkovoj vojsci u obliku kazne za svoje oporbeno političko djelovanje. Rekao je da su vježbe uključivale protuzapadnu i prorusku vojnu obuku, uključujući scenarije poput ispuštanja nuklearne bombe nad Varšavu. "To su neprijateljski scenariji. To rade prvenstveno da bi prijetili. To je dio psihološkog informativnog rata", rekao je u utorak, dodavši da predstavljaju prijetnju Poljskoj i Litvi, kao i Ukrajini.

2023. godine ukrajinsko ministarstvo vanjskih poslova podiglo je uzbunu zbog gomilanja bjeloruskih i ruskih trupa u blizini ukrajinske granice. Od tada je bilo i drugih upozorenja iz ukrajinskog ministarstva vanjskih poslova o prijetnji koju Bjelorusija predstavlja.

Savez između Putina i Lukašenka produbio se tijekom rata. Analitičari kažu da Bjelorusija postaje ruski militarizirani satelit. Za Moskvu, Bjelorusija jača njen položaj na istočnom krilu NATO-a, što ima implikacije za američku i europsku sigurnost.