Zadovoljni naručitelj, američka vojska već petnaestak godina obavlja remonte brodova u brodogradilištu Viktor Lenac u Kostreni.

"Sljedeći korak mogli bi biti brodovi na moru slični USS Forrest Shermanu. Ovi brodovi bili bi dizajnirani u SAD-u, a izgrađeni od strane hrvatskih brodograditelja", rekao je Trey Lyons, otpravnik poslova u veleposlanstvu SAD-a u Hrvatskoj.

U brodogradilištu nedaleko od Rijeke nalazi se američki brod na kojem se nalazi između 300 i 400 vojnika, članova posade i letačkih skupina i ostat će ovdje još neko vrijeme jer su zadovoljni kvalitetom, radom i uslugom brodogradilišta.

Ratni brod - 4 Foto: DNEVNIK.hr

Većina posade slobodno vrijeme provodi u šetnji i izlascima

"U ovih posljednjih 14-15 godina napravili smo oko stotinu projekata što u Lencu što na pozicijama gdje su se brodovi nalazili i zaista su nam jako jako važan klijent i čine nam dobar udio u prihodima", rekla je Sandra Uzelac, predsjednica Uprave brodogradilišta Viktor Lenac.

Jedan od manjih brodova, razarač koji je stigao na remont, služi za protuzračnu obranu i plovi uglavnom Mediteranom. "Možemo na njemu biti i do deset sati, ali to obično podijelimo. No, ovdje provedemo veći dio dana sigurno upravljajući brodom", rekla je Darby Meadows, časnica za treninge USS Forrest Sherman.

Članovi posade hvale hranu

"Imao sam više članova posade koji su prije bili u Hrvatskoj i uvijek su govorili o tome kako je lijepo. Meni je ovo prvi put u karijeri i bolje je nego što su mi rekli" rekao je Andrew Darjany, zapovjednik broda USS Forrest Sherman i dodao da su uživali u hrani.

Ratni brod - 3 Foto: DNEVNIK.hr

"Plodovi mora su među najboljima koje sam ikada jeo u životu", zaključio je Darjany. Dobri su plodovi mora, no mnogi članovi posade vjerni su izvornoj američkoj hrani, a to ugostitelji dobro znaju.

"Naručuju se hamburgeri, ono što je nas začudilo jako su im ti smoothiei interesantni, a u večernjim satima kokteli", rekao je Teo Daskijević, voditelj buffeta.

Osim što su Amerikanci zadovoljni uslugom u brodogradilištu i hranom, oni koji imaju tu povlasticu uživaju i u pogledu na Jadran iz zraka.

"Kada letimo, možemo vidjeti ljepote obale koja je stvarno predivna", zaključio je Anthony Klein, pilot helikoptera.

Sudeći po zadovoljstvu članova posada, američke vlade i vojske, odlična suradnja hrvatskih brodograditelja i američke mornarice sigurno će se nastaviti i razviti.