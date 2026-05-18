Rusija silovito udarila na dva grada: Pogođene stambene zgrade, škola i vrtić

Rusija je tijekom noći napala Ukrajinu dronovima i raketama, gađajući južni grad Odesu i Dnjepar na jugoistoku zemlje, izjavili su u ponedjeljak ukrajinski dužnosnici.
U Odesi, glavnoj crnomorskoj izvoznoj luci, dronovi su pogodili stambene zgrade, školu i vrtić, ozlijedivši 11-godišnjeg dječaka i 59-godišnjeg muškarca, objavio je načelnik lokalne vojne uprave Serhiy Lysak u aplikaciji za razmjenu poruka Telegram.
Tri osobe su ozlijeđene nakon što je Rusija projektilima pogodila jugoistočni ukrajinski grad Dnjepar, rekao je na Telegramu regionalni guverner Oleksandr Hanža.
Reuters nije mogao neovisno provjeriti izvješća s bojišta. Obje strane negiraju namjerno ciljanje civila.
Rusija prošli tjedan uništila preko 3.000 ukrajinskih dronova
Rusija je tijekom proteklog tjedna presrela i uništila najmanje 3124 ukrajinska drona, izvijestila je državna novinska agencija RIA, pozivajući se na podatke Ministarstva obrane.
RIA je, nakon prikupljanja podataka, navela kako je najviše dronova oboreno 13. i 17. svibnja, kada je uništeno 572 odnosno 1054 letjelice, uglavnom iznad europskog dijela Rusije.
Najmanje četiri osobe su poginule, uključujući tri u Moskovskoj regiji, nakon što je Ukrajina izvela najveći noćni napad dronovima na ruski glavni grad u više od godinu dana, rekli su lokalni dužnosnici u nedjelju.