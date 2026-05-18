Rusija silovito udarila na dva grada: Pogođene stambene zgrade, škola i vrtić

Rusija je tijekom noći napala Ukrajinu dronovima i raketama, gađajući južni grad Odesu i Dnjepar na jugoistoku zemlje, izjavili su u ponedjeljak ukrajinski dužnosnici.

U Odesi, glavnoj crnomorskoj izvoznoj luci, dronovi su pogodili stambene zgrade, školu i vrtić, ozlijedivši 11-godišnjeg dječaka i 59-godišnjeg muškarca, objavio je načelnik lokalne vojne uprave Serhiy Lysak u aplikaciji za razmjenu poruka Telegram.

Tri osobe su ozlijeđene nakon što je Rusija projektilima pogodila jugoistočni ukrajinski grad Dnjepar, rekao je na Telegramu regionalni guverner Oleksandr Hanža.

Russia struck a residential area in Dnipro, wounding at least 18 people.



There were also explosions reported in the Odesa, Chernihiv, and Zaporizhzhia regions.

Reuters nije mogao neovisno provjeriti izvješća s bojišta. Obje strane negiraju namjerno ciljanje civila.

Rusija prošli tjedan uništila preko 3.000 ukrajinskih dronova

Rusija je tijekom proteklog tjedna presrela i uništila najmanje 3124 ukrajinska drona, izvijestila je državna novinska agencija RIA, pozivajući se na podatke Ministarstva obrane.

RIA je, nakon prikupljanja podataka, navela kako je najviše dronova oboreno 13. i 17. svibnja, kada je uništeno 572 odnosno 1054 letjelice, uglavnom iznad europskog dijela Rusije.

Najmanje četiri osobe su poginule, uključujući tri u Moskovskoj regiji, nakon što je Ukrajina izvela najveći noćni napad dronovima na ruski glavni grad u više od godinu dana, rekli su lokalni dužnosnici u nedjelju.