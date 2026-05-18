Otkriveno gdje su se Amerikanci možda zarazili teškom smrtonosnom bolesti

Vjeruje se da je nekoliko Amerikanaca koji se trenutno nalaze u Demokratskoj Republici Kongo bio izložen sumnjivim slučajevima u najnovijoj epidemiji ebole u zemlji, a za nekoliko njih se smatra da su bili izloženi visokorizičnim slučajevima, izvijestio je američki zdravstveni i medicinski portal STAT News.

Barem jedna od tih osoba možda je razvila simptome, navodi se u izvješću.

Još nema rezultata testova za te osobe, ali američka vlada navodno pokušava organizirati njihov transfer iz DR Konga na mjesto gdje mogu biti sigurno stavljeni u karantenu i liječeni ako se zaraze, prema izvješću STAT-a.

Reuters nije mogao odmah potvrditi izvješće.

Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) u nedjelju je proglasila izbijanje ebole u Demokratskoj Republici Kongo i Ugandi javnozdravstvenom krizom od međunarodne važnosti, nakon 80 sumnjivih smrtnih slučajeva.