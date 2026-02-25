Britanci otkrili: "Putinovo moćno oružje skriva se blizu Engleske, mogao bi izbiti vojni sukob"

U La Mancheu, manje od dva sata ribarskim brodom od Dovera, neki od najsnažnijih aduta ruskog rata protiv Ukrajine skrivaju se naočigled svih. Maglovitog veljačkog jutra, na pola puta između Britanije i Francuske, mogu se vidjeti tankeri, koji prevoze rusku naftu vrijednu oko 85 milijuna eura, kako plove unatoč zapadnim sankcijama, embargu i ograničenjima cijena.

Deseci takvih brodova svakog mjeseca prolaze kroz Kanal, kao dio "flote u sjeni" koja broji do 800 plovila i koja je omogućila nastavak dotoka prihoda od nafte kojima se financira rat u Ukrajini.

Ovog je tjedna britanska vlada najavila nove sankcije protiv ruske trgovine naftom, no ono što se može vidjeti u La Mancheu, najprometnijem pomorskom putu na svijetu, sugerira da flota u sjeni djeluje gotovo nekažnjeno, praktički pred očima saveznika Kijeva.

Ruski tankeri – uobičajen prizor

"Kad vidite te ruske brodove i tankere za naftu, to je redovita pojava. Iskreno, nitko na to više ne obraća pažnju", kazao je za Sky News skiper Matt Coker koji obično vodi ribolovne izlete brodom Portia.

Reporteri Sky Newsa pratili su tankere Rigel, Hyperion i Kousai od Finskog zaljeva, gdje su ukrcali naftu u ruskim baltičkim lukama, kako bi ih presreli dok prolaze najužim dijelom Doverskog tjesnaca.

Izbliza, na uzburkanom moru, razmjeri tih brodova ostavljaju snažan dojam, a svaki od njih priča priču o učinku – ali i ograničenjima – zapadnih mjera.

Rigel, tanker klase Suezmax, dug je više od 270 metara i gotovo ispunjava horizont dok izranja iz magle. S kapacitetom od milijun barela, njegov teret nafte, ukrcan tjedan dana ranije u Primorsku, vrijedi oko 47 milijuna eura.

Plovi pod zastavom Kameruna, u vlasništvu je i pod upravom tvrtke sa Sejšela, a pod sankcijama je EU-a, Ujedinjenog Kraljevstva i Kanade, među ostalima.

To mu onemogućuje korištenje lučkih usluga u zemljama koje su uvele sankcije, ali ne i plovidbu prema sljedećem poznatom odredištu – Port Saidu, na ulazu u Sueski kanal. Ne zna se gdje će nafta biti iskrcana, no od početka invazije na Ukrajinu najveći dio ruske nafte prodan je Kini i Indiji, uz znatan popust.

Sljedeći se pojavljuje Hyperion, pod sankcijama Ujedinjenog Kraljevstva, EU-a i SAD-a, koji plovi pod ruskom zastavom, s imenom ispisanim ćirilicom na pramcu.

Taktika promjene zastave

Još u prosincu plovio je pod zastavom Sijera Leonea, no nakon isporuke u Venezuelu promijenio je zastavu i izbjegao američku pomorsku blokadu na Karibima.

Promjena zastave rutinska je taktika flote u sjeni; netransparentno vlasništvo česta je pojava, a osiguranje je često nejasno – što izaziva zabrinutost jer su mnogi brodovi stari i loše održavani.

Dok je prolazio treći sankcionirani tanker, Kousai, preko otvorenog VHF kanala čula se poruka obalne straže kapetanu – tražio se dokaz o osiguranju. Kapetanu je naloženo da u roku od 24 sata pošalje dokumentaciju na službenu e-mail adresu vlade. Odgovor se nije čuo, a brod je ubrzo nestao s vidika.

Reakcija na sankcije

Sankcije protiv ruske naftne industrije imale su učinak – smanjile su vrijednost ruske nafte, ali ne i količine koje se izvoze.

Rast flote u sjeni tržišni je odgovor na pooštravanje sankcija.

"Više od 60% ruskog sirovog naftnog izvoza odvija se preko flote u sjeni", kaže Pamela Munger iz analitičke kuće Vortexa.

Navodi da se pritom često provodi više uzastopnih pretovara s broda na brod kako bi se prikrilo podrijetlo nafte prije nego što stigne do konačnog kupca.

Podaci Centra za istraživanje energije i čistog zraka pokazuju da je broj brodova u floti u sjeni porastao nakon uvođenja sankcija, dok je količina prevezene nafte ostala stabilna, unatoč izravnim sankcijama protiv stotina plovila.

Utjecaj na tržište nafte

Cijene su ipak pale. Ruska nafta sada konkurira iranskoj i venezuelanskoj nafti na tržištu sankcionirane robe, što smanjuje prihode Kremlja.

Godine 2021. Urals, glavna ruska izvozna vrsta sirove nafte, prodavala se dva do tri dolara ispod cijene Brent nafte iz Sjevernog mora. U veljači se, međutim, u baltičkim lukama prodaje uz popust od 27 dolara u odnosu na Brent.

Taj cjenovni jaz smanjio je ruske prihode od nafte za oko 25% na godišnjoj razini, a u siječnju i do 50% – što je gospodarski udarac koji Kremlj ne može zanemariti. Procjenjuje se da bi Rusija ove godine mogla pretrpjeti znatan pad prihoda, uz moguće smanjenje izvoza od oko pola milijuna barela dnevno.

Ide li sve prema vojnoj konfrontaciji?

Pritisak bi se mogao dodatno pojačati, uz pozive europskih država, uključujući Ujedinjeno Kraljevstvo, na odlučniji odgovor.

Prema pomorskom pravu, svi brodovi imaju pravo neškodljivog prolaska dok plove pod legitimnom zastavom, a mnoge zemlje posluju s Rusijom i nakon početka invazije na Ukrajinu.

Britanska vlada navodno je razmatrala pravne osnove za zadržavanje ruskih tankera, uključujući primjenu Zakona o sankcijama i suzbijanju pranja novca.

Neki analitičari upozoravaju da bi pooštravanje mjera moglo dovesti do militariziranog sukoba na moru tijekom ove godine.

Glasnogovornik Ministarstva obrane izjavio je da je od više od 600 plovila zatražena dokumentacija o osiguranju te da je "odvraćanje, ometanje i slabljenje ruske flote u sjeni prioritet".