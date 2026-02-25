Obavijesti Foto Video Pretražite
Najsnažniji aduti Rusa

Britanci otkrili: "Putinovo moćno oružje skriva se blizu Engleske, mogao bi izbiti vojni sukob"

Piše I. H., 25. veljače 2026. @ 08:34 komentari
La Manche
La Manche Foto: Afp
Naočigled svih neki od najsnažnijih aduta ruskog rata protiv Ukrajine nalaze se u La Mancheu
Kod Osijeka raskomadao suprugu: Podignuta je optužnica, objavljeni grozomorni detalji
Objavio DORH
Raskomadao suprugu i bacio je u septičku jamu: Podignuta optužnica, objavljeni grozomorni detalji
Volodimir Zelenski nakon sastanka s Plenkovićem poslao posebnu poruku Hrvatskoj
Susret u Kijevu
Zelenski poslao posebnu poruku Plenkoviću i Hrvatskoj: Pogledajte što napisao
Incidenti s Trumpovog govora
PREKIDI I IZBACIVANJA
VIDEO "To je laž, vi ste lažov!" Brojni incidenti tijekom Trumpova govora, zastupnike izbacivali iz dvorane
U Zagrebu uhićen 26-godišnjak: U stanu skrivao i preprodavao više vrsta droge
U Zagrebu
FOTO Uhićen muškarac (26): Policija objavila što je otkrila u njegovu stanu
Nestali FBI dokumenti žene koja tvrdi da su je Epstein i Trump zlostavljali: CNN-ova analiza
CNN-ova analiza
Nestali FBI dokumenti iz velike istrage o Epsteinu, znakovito je na koga se odnose
Nakon odslužene kazne u Haagu Kunarac suočen s novim optužbama u BiH
ZLOČIN U FOČI
Haški osuđenik za ratne zločine nakon izlaska iz zatvora odmah izručen: Sudit će mu za drugi ratni zločin
Stižu supersonični projektili koji mijenjaju sve, Trump poručio: "Bit će oštro!"
UBOJICA NOSAČA AVIONA
Iran od Kine nabavlja supersonično oružje od kojeg nema obrane: "Ovo mijenja pravila igre"
SAD upozorio Ukrajinu da ne gađa američke interese
američki interesi
Amerika poslala upozorenje Ukrajini: "Ne gađajte taj cilj u Rusiji"
U Cavtatu se počinje s projektom luksuznog resorta Marina Resort Cavtat
Projekt od 150 milijuna eura
Gradi se luksuzni resort, betonira plaža, a investitor najavljuje povratak dijaspore: "Naseljavamo mlade koji su pokazali interes za povratak"
"Sve se dogodilo u manje od 24 sata. Rekli su mi da je više nema": Zagrepčani izgubili malu kćerku, za cjepivo su saznali prekasno
stravičan slučaj
"Sve se dogodilo u manje od 24 sata. Rekli su mi da je više nema": Izgubili su kćer od 8 mjeseci, za cjepivo saznali prekasno
Porezna uprava započela sa slanjem poreza na nekretnine za 2025.
POREZ NA NEKRETNINE
Građanima stižu rješenja iz Porezne, rok za plaćanje je 15 dana: "Imate pravo na žalbu"
Ovo je govor Dalije Orešković zbog kojeg je u Saboru nastao kaos: "Hrvatska ovog trena ima proustašku vlast" 17
Jasna poruka
VIDEO Ovo je govor zbog kojeg je u Saboru nastao kaos
Premijer Srbije Đuro Macut došao u Hrvatsku 6
Đuro Macut
Premijer Srbije došao u Hrvatsku, no vlasti o tome nisu imale pojma: "Meni je to nepojmljivo..."
Načelnik Kumrovca Robert Šplajt odgovorio na prozivke Josipa Dabre: "To nema veze s nikakvim 'balom vampira'" 4
Stigla reakcija
Načelnik Titova rodnog mjesta odgovorio Dabri: "Zašto nije komentirao kad smo zvali Thompsona da pjeva"
Davor Božinović ustavnoj tužbi Grada Zagreba protiv Vlade zbog dočeka rukometaša 4
Novi sukob
Božinović o ustavnoj tužbi zbog dočeka rukometaša: "Nezamislivo"
Dvojica muškaraca uhićena pod sumnjom da su planirali atentat na Aleksandra Vučića 4
MUP Srbije
VIDEO "Planirali su ubiti Vučića, suprugu i djecu": Uhićena dvojica muškaraca, objavljena snimka
Szijjarto: Mađarska i Slovačka odupirat će se ukrajinskim ucjenama do samoga kraja 3
Naftni prijepor
Orbanov šef diplomacije prijeti: "Blokirat ćemo svaku odluku u korist Ukrajine"
Anja Šovagović-Despot pohvalila se na Instagramu posebnim kazališnim trenutkom
pogledajte fotke
Kakva čast! Na proslavu posebnog jubileja stigao i predsjednik Milanović s buketom cvijeća
Kako izgleda i čime se bavi supruga Josipa Dabre?
aktualna tema
Kako izgleda i čime se bavi supruga Josipa Dabre? Zajedno imaju troje djece!
Meningokokna sepsa: Koji su simptomi bakterije koju nosi jedan od 10 ljudi?
Epidemije u manjim zajednicama
Meningokokna sepsa: Koji su simptomi bakterije koju nosi jedan od 10 ljudi?
Preživjeli ste rak? Ova vrsta hrane može povećati rizik od smrti za čak 59 %!
Šokantni rezultati nove studije
Preživjeli ste rak? Ova vrsta hrane može povećati rizik od smrti za čak 59 %!
Meningokok: Simptomi koje ne smijete ignorirati
Teška infekcija
Meningokok: Simptomi koje ne smijete ignorirati
"Dijagnosticirani psihopat" detaljno opisao tri osobine koje mogu znak psihopatskih sklonosti
Zanimljivo
"Dijagnosticirani psihopat" detaljno opisao tri osobine koje mogu biti znak psihopatskih sklonosti
Mozak treba vježbu, a ovaj kviz će pokazati jeste li ga zapustili
Pokažite što znate!
Mozak treba vježbu, a ovaj kviz će pokazati jeste li ga zapustili
Kamera ih uhvatila u nezgodnim trenucima, ovakav kaos nisu očekivali
Ups!
Kamera ih uhvatila u nezgodnim trenucima, ovakav kaos nisu očekivali
Europski sustav upozorenja na udare asteroida dobio "hrvatski pečat": Informacije će sad stizati u stvarnom vremenu
Suradnja ESA i Infobipa
Europski sustav upozorenja na udare asteroida dobio "hrvatski pečat": Informacije će sad stizati u stvarnom vremenu
Astronomi posve slučajno otkrili najsnažniji mikrovalni laser u poznatom svemiru
Tražili nešto drugo, no...
Astronomi posve slučajno otkrili najsnažniji mikrovalni laser u poznatom svemiru
Američki proizvođač zrakoplovnih motora podigao prašinu videom u kojem je prikazan mogući izgled tajnovitog borbenog zrakoplova F-47
Predstavili novi motor, no...
Američki proizvođač zrakoplovnih motora podigao prašinu videom u kojem je prikazan mogući izgled tajnovitog borbenog zrakoplova F-47
Stefanos Tsitsipas prozvao Gorana Ivaniševića
Tenzije nisu nestale
Teniski svijet bruji o paljbi po Ivaniševiću: "To što je bio vrhunski tenisač ne znači ništa"
Newcastle ispisao povijest Lige prvaka: Nešto ovakvo još nitko nije napravio!
Presedan nad presedanima
Newcastle ispisao povijest Lige prvaka: Nešto ovakvo još nitko nije napravio!
Arktička senzacija u Ligi prvaka! U mjesec dana pala tri diva, a sad su prošli u osminu finala
Hit-momčad
Najluđa priča Lige prvaka! Čudo s Arktika pomelo tri giganta u mjesec dana i igrat će osminu finala
Tajne prošlosti: Je li sve uistinu samo gluma?
TAJNE PROŠLOSTI
Tajne prošlosti: Je li sve uistinu samo gluma?
Kumovi: Zar se nije mogla suzdržati barem još malo?
KUMOVI
Kumovi: Zar se nije mogla suzdržati barem još malo?
Kumovi: U velikom je strahu da će joj muž sve saznati
KUMOVI
U velikom je strahu da će joj muž sve saznati
Kao nacrtan: Gradić s čije tvrđave puca jedan od najljepših pogleda na Mediteran
Collioure
Kao nacrtan: Gradić s čije tvrđave puca jedan od najljepših pogleda na Mediteran
Tjedni jelovnik comfort food od 23.2. do 1.3. 2026.
Tjedni jelovnik
7 finih jela za svaki dan ovoga tjedna koja “hrane tijelo i dušu”, a koje je tako lako napraviti
Sir i slanina u oblaku mekog tijesta: Francuski recept za brzinsku sočnu pitu
Jelo dana
Sir i slanina u oblaku mekog tijesta: Francuski recept za brzinsku sočnu pitu
Forbesov ultimativni vodič kroz ruske oligarhe: Tko su ljudi koji su se obogatili u eri Vladimira Putina
Sve što želite znati
Forbesov ultimativni vodič kroz ruske oligarhe: Tko su ljudi koji su se obogatili u eri Vladimira Putina
Ocjenjivački sud među 12 ponuđača izabrao projektanta mosta koji će povezati Split i Kaštela
Pobijedio iskusni dvojac
Ocjenjivački sud među 12 ponuđača izabrao projektanta mosta koji će povezati Split i Kaštela
Karta bogatstva Europe: Tko ima najviše, a tko najmanje – i kakva je pozicija Hrvatske?
Velike razlike
Karta bogatstva Europe: Tko ima najviše, a tko najmanje – i kakva je pozicija Hrvatske?
Lejla Filipović u bijelom kompletu i sivim čizmama
Dnevna elegancija
Lejla Filipović: Komplet suknje i laganog pulovera idealan za dnevna izdanja, a ženstvene čizme sjajan su mu par
Ponuda hlača na pruge u trgovinama
ODLIČAN DETALJ
Ako želite izgledati šik, onda ćete u ormar dodati jedne od 15 hlača iz naše galerije
Preslatko uređenje balkona od tri kvadrata stana u Skoplju
Savršeno uređen
Balkon koji čuva uspomenu na majku: Tri kvadrata ispunjena ljubavlju
