FOTO Ruskom kapetanu izrečena kazna nakon smrtonosnog sudara s američkim tankerom: "Pritisnuo sam krivi gumb"

Ruski kapetan broda osuđen je na šest godina zatvora nakon što je njegov kontejnerski brod prošlog ožujka u Sjevernom moru udario u američki naftni tanker, pri čemu je poginuo jedan član posade.

Vladimir Motin (59) u ponedjeljak je na sudu Old Bailey proglašen krivim za ubojstvo iz nehaja zbog krajnje nepažnje.

Vladimir Motin Foto: Afp

Sud je čuo da je njegov brod Solong udario tanker Stena Immaculate u blizini estuarija Humbera. Oba su broda prevozila zapaljivu robu i bila su zahvaćena požarom koji je izbio nakon sudara.

Solong Foto: Afp

Mark Angelo Pernia, koji je radio na brodu Solong, poginuo je na mjestu u vatri, iako njegovo tijelo nikada nije pronađeno.

Tijekom suđenja Motin je porotnicima rekao da je napravio pogrešku i pritisnuo krivi gumb kada je pokušao isključiti autopilot. Tvrdio je da pokušaji ponovnog pokretanja sustava upravljanja nisu imali nikakav učinak.

Stena Immaculate Foto: Afp

Međutim, tužiteljstvo je navelo da je Pernijina smrt bila posljedica "iznimno teške nepažnje" te da je Motin lagao o onome što se dogodilo, nije pozvao pomoć, nije smanjio brzinu, nije oglasio uzbunu niti je, kao krajnju mjeru, pokušao zaustaviti brod.

Tijekom izricanja presude u četvrtak, sudac Andrew Baker Motinov je iskaz opisao kao iznimno nevjerojatan i čak gorim od verzije događaja koju je iznijelo tužiteljstvo, javlja Sky News.

Solong Foto: Afp

Mark Pernia iza sebe je ostavio suprugu i dvoje male djece.

Sudac je kritizirao Motinovo samozadovoljstvo i aroganciju, opisujući incident kao ozbiljnu nesreću koja je samo čekala da se dogodi. Dodao je da je Motin tijekom suđenja bio "pomalo ratoboran i sklon raspravama, pokušavajući se izvući".

Poroti je rečeno da su podaci iz crne kutije broda Solong pokazali da, kako se nesreća približavala, nije bilo nikakvih promjena u kursu ni brzini broda.

Solong Foto: Afp

Tužiteljstvo je navelo da su se dva broda nalazila na sudarnom kursu više od 30 minuta, a da je tijekom 12 od tih minuta Stena Immaculate bila vidljiva golim okom.

Na trupu Stene Immaculate ostala je velika rupa nakon udara broda Solong. No čak i nakon sudara, prošla je cijela minuta prije nego što je Motin reagirao.

Stena Immaculate Foto: Afp

Požar je zahvatio i brod Solong.