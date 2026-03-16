Miro Bulj odgovorio na prijetnje iz Srbije: "Ne mislim se valjati u blatu i smradu"

Sinjski gradonačelnik i saborski zastupnik MOST-a Miro Bulj ponovno se oglasio nakon što mu je srpski ministar za javna ulaganja Darko Glišić u televizijskom gostovanju zaprijetio da će mu "opaliti šamar".

Verbalni sukob započeo je nakon što je Miro Bulj na Facebooku objavio fotografiju rukovanja hrvatskog premijera Andreja Plenkovića i Aleksandra Vučića. U objavi je Vučića nazvao četnikom te poručio da mu je u Dubrovniku bio "prostiran crveni tepih umjesto da mu je poručeno: mrš smradu četnički, miruj ili ćeš proći kao u Oluji '95".

Na tu objavu reagirao je Glišić. Gostujući u jutarnjem programu televizije Pink, Bulja je nazvao "ustaškim govedom" te poručio da bi mu, ako ga sretne, "opalio šamar".

Nakon tih izjava Bulj se ponovno oglasio na Facebooku i poručio da neće odgovarati uvredama na uvrede te da se ne namjerava "valjati u blatu" koje, kako je naveo, dolazi iz srbijanskih tabloida.

"Mi Hrvati imamo dostojanstvo i ne mislim se valjati u blatu i smradu koji se širi iz srbijanskih tabloida, niti odgovarati Vučićevom kumu. Naime, izvjesni Glišić mi već drugi put udaljen stotinama kilometara i iz sigurnosti Srbije i režima čiji je ministar poručuje da će mi opaliti šamarčinu i naziva me 'ustaškim govedom. Važno je da normalni ljudi u Srbiji znaju kako Hrvati žele mir i suživot, ali suživot utemeljen na istini", naveo je Bulj pa nastavio:

"Nažalost, s ovakvom Vučićevom Srbijom koja nije procesuirala odgovorne za ratne zločine, koja nije priznala odgovornost za agresiju, koja nije dala informacije o nestalima i koja nije platila ratnu odštetu, ozbiljan razgovor o odnosima dviju država teško je moguć", poručio je.

Neka oni nastave s huškanjem, naveo je Bulj.

"Mi se u to nećemo dati uvući. Nažalost, upravo su velikosrpska politika i propaganda huškale i pozivale srpsko stanovništvo na pobunu protiv vlastite države što je dovelo do strašnih zločina od Vukovara do Dubrovnika. Podsjećam da je Aleksandar Vučić u okupiranoj Glini poticao Srbe na pobunu protiv njihove domovine i govorio da Glina nikada neće biti Hrvatska. Ali oni me ne čude. Mene čudi hrvatska vlast: Plenković, Milanović, Medved i Anušić koji s ovakvom Srbijom uopće razgovaraju kao da se ništa nije dogodilo", nastavio je u objavi.

Čude ga, poručio je, Plenković, Grlić Radman i Franković koji su Vučića pozivali u Dubrovnik i prostirali mu crveni tepih, "kao i Kolinda koja ga je dočekivala u Zagrebu".

"Neću na uvrede odgovarati uvredama niti na prijetnje prijetnjama. To nije način na koji govori slobodan i dostojanstven narod. Samo ću i to ne Vučiću i njegovim glasnogovornicima nego srpskom narodu poručiti jedno: Hrvatska i hrvatski narod želi mir i nikada nikoga neće napasti, pa ni Srbiju jer kroz svoju povijest nikad nikog napali nismo niti smo imali imperijalističke i ekspanzionističke težnje. Po tome smo jedinstven narod u Europi. Ali ako se, ne daj Bože, ikada pripadnici vašeg naroda, vođeni i sluđeni velikosrpskom ideologijom od koje mnogi nisu odustali, odluče napasti Hrvatsku, proći će kao i 1995. godine", poručio je.

Hrvatska vojska već je pokazala, rekao je Bulj, što znači snaga, čast i srce u obrani vlastite domovine.

"A ako bude trebalo, odazvat ću se s istim zanosom i srcem kao i tada kad sam bio golobradi mladić. Sad nešto sporiji i stariji, ali sa ogromnim ratnim i pobjedničkom iskustvom. Znajte susjedi da nas Hrvate vodi onaj stih iz poznate pjesme: Ne daj na se, ne daj svoje, nemoj tuđe, prokleto je", zaključio je Bulj objavu citatom Thompsonove pjesme Geni kameni.