Jedan 37-godišnji ribar nestao je u Južnoj Africi, a po svemu sudeći poginuo je u napadu morskih pasa.

Naime, on je bio u ribolovu na plaži popularnoj među roniocima i surferima u Mfazazani, 96 kilometara južno od Durbana, a strahuje se da su ga u trenutku dok je izvlačio ogroman ulov sardina napala dva morska psa.

Dva prijatelja pojurila su prema mjestu gdje je 37-godišnjak nestao – ali kada su se prema njima uputile peraje dvaju predatora za koje se sumnja da je riječ o brončanim kitolovcima (brončani morski pas), oni su se povukli, piše The Sun.

Glasnogovornik Nacionalnog instituta za spašavanje na moru potvrdio je da je 37-godišnji lokalni muškarac prijavljen kao nestao "nakon incidenta s morskim psima u kojem su sudjelovala tri lokalna ribara".

"Nama i južnoafričkoj policiji rečeno je da je muškarac nestao pod vodom kad je lovio ribu mrežom, nakon što je morski pas izronio na površinu", kazao je glasnogovornik i dodao:

"Čini se da je barem jedan prijatelj pokušao intervenirati, ali kad su se među valovima suočili s najmanje dvama morskim psima, povukli su se na obalu. Vjeruje se da su se morski psi u to vrijeme hranili jatom sardina. U tijeku je velika potraga, ali do sada nije pronađen nikakav trag nestalog muškarca."

U posljednjih 25 godina morski psi ubili su 37 ljudi uz obalu Južne Afrike, a posljednji je bio vlasnik restorana Kimon Bisogno (39) u rujnu 2022.

Svake godine milijarde sardina plove 1000 milja uz obalu od Cape Towna do Mozambika u plićacima dugim do 4 milje, širokim 1,5 milju i dubokim do 90 stopa.

Deseci tisuća dupina vrebaju ih te mame u okrugle koridore u vodi promjera 18 metara i dubine 6 metara, a zatim napadaju, praćeni gladnim morskim psima.

Magija hranjenja događa se između svibnja i srpnja i to je najveća godišnja migracija na svijetu jer se sardine kreću prema hladnoj vodi kako bi se mrijestile.

"Vatreno je u tim trenucima jer stotine morskih pasa trgaju sardine u ludnici hranjenja kakvom se ne može nigdje drugdje vidjeti", ispričao je jedan skiper koji čarter-brodom dovodi turiste kako bi svjedočili tim prizorima.