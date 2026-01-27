Upozorenje Trumpu: "Neopisivo je glupo njima se zamjerati"

Izjave pojedinih američkih dužnosnika da ubijeni Alex Pretti nije smio nositi pištolj za koji je imao dozvolu na prosvjedu u Minneapolisu, otvorile su u izbornoj godini rijetko viđenu polemiku među pobornicima prava na oružje, jednima od najodanijih glasača republikanaca.

Ubijeni 37-godišnji medicinski tehničar imao je dozvolu za nošenje oružja, a šef policije Minneapolisa izjavio je da nije vidio nikakve dokaze o tome da je Pretti mahao oružjem prije nego što je više puta upucan.

U obranu agenata Imigracijske službe stali su, osim predsjednika Donalda Trumpa, šef FBI-a Kash Patel, ministrica domovinske sigurnosti Kristi Noem, ministar financija Scott Bessent i Gregory Bovino, visoki dužnosnik Granične patrole, kazavši da Pretti nije uopće smio nositi pištolj.

''Ne možete donijeti vatreno oružje, napunjeno, s više spremnika na koji god prosvjed želite. To je tako jednostvano'', rekao je Patel za Fox News.

Međutim, asocijacije koje zagovaraju pravo na oružje, uključujući politički utjecajnu Nacionalnu udrugu za oružje (NRA), ustvrdile su da je Pretti samo koristio svoje pravo koje se nalazi u temeljnim načelima konzervativne politike, to je pravo na posjedovanje i nošenje oružja.

Isto to pravo navedeno je u Drugom amandmanu američkog Ustava, kazao je za Reuters Bryan Strawser, republikanac i zagovornik prava na oružje. Ignoriranje tog amandmana moglo bi, smatra, naštetiti republikancima na izborima za Kongres u studenome ove godine.

Birači su već nezadovoljni troškovima života, kao i rastućim troškovima zdravstvenog osiguranja, a raste i broj onih, čak i među republikancima, koji imaju sve manje razumijevanja za agresivne metode protiv imigranata.

''Neopisivo je glupo zamjerati se lobiju za oružje. On je, uz NRA, biračko jezgro Republikanske stranke zadnjih 50 godina'', rekao je Jacob Perry, republikanski strateg s Floride.

Udruge i savezi koji pripadaju spomenutom lobiju među vodećim su donatorima republikanskih kandidata u političkim kampanjama te su do sada bili vrlo učinkoviti u mobilizaciji birača.

Na novinarski upit smatra li predsjednik Trump da Amerikanci imaju pravo nositi oružje dok prosvjeduju, glasnogovornica Bijele kuće Karoline Leavitt odgovorila je da se to pravo na odnosi na događaje gdje sudjeluju naoružane snage reda.

''Svaki vlasnik oružja zna da, kada se suprotstavi policiji, preuzima rizik da će sila biti upotrijebljena protiv njega i to se nažalost dogodilo u subotu'', naglasila je Leavitt.

NRA je potom na društvenim mrežama poručila da Amerikanci koji poštuju zakone imaju pravo nositi oružje ali ipak nemaju pravo ''ometati ili sprječavati provođenje zakonitih operacija''.

S druge strane, ''Gun Owners of America'' (GOA) oštro je regirao na izjavu saveznog tužitelja u Los Angelesu koji je kazao da ''onaj tko se približi policiji s pištoljem mora računati na to da će policija u tom slučaju vrlo vjerojatno imati opravdani razlog da puca na njega''

"Naš stav je vrlo jednostavan. Branit ćemo Drugi amandman, bez ikakvih izgovora. Nema tu 'ali' ", istaknuo je glasnogovornik GOA-e Luis Valdes.

Još od 1960-ih godina, kada su se dogodila ubojstva Martina Luthera Kinga i Roberta F. Kennedya, pravo na oružje jedno je od najosjetljivijih političkih pitanja u SAD-u.