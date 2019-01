Nastavlja se snježno nevrijeme u Austriji i južnoj Njemačkoj. Život je dosad izgubilo najmanje devet osoba. Tisuće su blokirane. U sjevernom dijelu Alpa na snazi je najviši stupanj opasnosti od lavina.

''U potpunosti smo u ovom trenutku odsječeni. Niti jedno vozilo osim hitne pomoći i vatrogasaca ne može do Obertauerna ili izvan njega. Policija je ipak danas na dva i pol sata omogućila promet na cesti, dolazak dostavnih vozila, odlazak gostima i domaćima. Čula sam danas nekoliko detonacija kojima Austrijanci pokušavaju spriječiti da goleme količine snijega, odnosno sniježnih nanosa dođu do naseljenih mjesta. Velik problem stvara i vjetar. U dva navrata nestalo je i struje zbog čega su skijaši zapeli na 15 do 20 minuta na sjedežnicama. Nekoliko obitelji otkazalo je svoj dolazak u Obertauern zbog ovog snježnog kaosa. Neki su rekli da će skratiti svoj boravak. Drugi kažu da su na oprezu, da se drže staza i izbjegavaju dubok snijeg i skijanje po šumi. Međutim, vremenska prognoza nije dobra. Gusti snijeg s ledenim vjetrom nastavit će se sve do subote'', javila je reporterka Dnevnika Nove TV Ivana Brkić Tomljenović iz Obertauerna.

Snijeg u Austriji ne prestaje. U samo nekoliko dana palo ga je i do tri metra. Više je to od prosjeka za cijeli siječanj. Neke ceste su zatvorene.

Stotine Austrijanaca, ali i turista su blokirane. ''Uvjeti su malo teži. Snijeg puno pada, svaki dan, stalno i oni se trude, rade, čiste, ali ipak ima puno snijega i ne mogu baš sve to počistiti", kaže Karlo Križanović, hrvatski turist u Obertauernu.

U sjevernim Alpama na snazi je najviši stupanj opasnosti od lavina. Vlasti pozivaju na praćenje njihovih uputa i ističu da su stradali uglavnom oni koji ih se nisu pridržavali, skijajući izvan staza i vozeći zatvornim cestama. O opasnostima koje vrebaju svjedoče i hrvatski skijaši.

''Bila je jako loša vidljivost i onda sam skrenuo sa staze malo ranije i došao sma na divlju stazu. Tu je dubina snijega bila pa negdje oko i tu sam pao. I odatle sam se izvlačio jedno tri sata. Zapravo snijeg je bio strašno dubok. Znači bilo je nemoguće zabosti štapove, a jednostavno sam propadao kolika je bila dubin'', kazao je Boro.

Snijeg u siječnju u Austriji nije neuobičajena pojava, no jest neuobičajena količina koja je pala i još uvijek pada. Ove pojave pojasnila nam je naša meteorologinja Damjana Ćurkov.

''Jučer je prilikom ulaska ciklone nad Jadran nad sjeveroistočnom Europom dominirala kontinentalna zračna masa čija je hladnoća i vlaga iz ciklone donijela snijeg Dalmaciji. Alpska područja su ovih dana dobile velike količine snijegazbog oceanskog zraka, koji prilikom nailaska na prepreku, u ovom slučaju Alpa, se diže i hladi i daje velike količine snijega., Nova fronta stiže za vikend te ova područja neće imati predah od oborina'', kazala je Ćurkov.

U snijegu je zaglavio i vlak austrijskih željeznica. Vozač je primijetio da je lavina zatrpala divokozu. Nakon nekoliko minuta kopanja, životinja je spašena.

Snijeg je zaustavio vlak na jugu Njemačke. Osim u željezničkom, veliki su problemi i u cestovnom prometu posebno na autocesti prema Austriji.

Vlasti su proglasile izvanredno stanje. Škole ne rade. Upozorava se na veliku opasnost od lavina.

Obilan snijeg pogodio je i dijelove Poljske. U Tatrama je proglašena visoka razina opanosti od lavina. U nekim područjima uz granicu sa Slovačkom očekuje se i do pola metra snijega.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr