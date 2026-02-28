Uhićen brat Mila Đukanovića: Cure neslužbene informacije

Crnogorska policija uhitila je Aleksandra Đukanovića, brata dugogodišnjeg čelnika Crne Gore Mila Đukanovića, javili su u subotu crnogorski mediji pozivajući se na dobro obaviještene izvore.

Brat nekadašnjeg crnogorskog premijera i predsjednika uhićen je nakon što je policija od petka poslijepodne pretresala njegovu imovinu u Podgorici i Nikšiću.

Crnogorska policija još se uvijek nije službeno oglasila, dok portal Vijesti piše da je prilikom pretresa njegove kuće u Nikšiću policija pronašla tri puške, policijsku opremu i pancir.

Portal Televizije E navodi da se radi o lovačkim puškama koje su u legalnom vlasništvu Đukanovića, te o dva stara policijska pancira.

Mediji u Crnoj Gori podsjećaju da je Aco Đukanović najveći dioničar Prve banke, koja je godinama bila u fokusu javnosti zbog državne pomoći 2008. godine i kasnijih sumnji u način vraćanja tog novca.

U tom razdoblju na vlasti u Crnoj Gori bila je Demokratska partija socijalista, koju je predvodio Milo Đukanović.

Aco Đukanović se, nakon što je stranka njegova brata Mila poražena na izborima 2020. godine, preselio u Luksemburg, potom u Italiju.

Prema saznanjima Vijesti, prije nekoliko dana stigao je u Crnu Goru.