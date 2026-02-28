FOTO/VIDEO Ovako izgleda napad Izraela i SAD-a na Iran, gađaju iz zraka i s mora

Izraelska vojska objavila je u subotu da su njezini sustavi otkrili iranske rakete na putu za Izrael, te da su aktivirani obrambeni sustavi kako bi presreli prijetnje. bMediji prenose da su na mobilne telefone poslane obavijesti stanovništvu da je otkriveno lansiranje raketa.

Ranije je objavljeno da su zabranjene aktivnosti poput rada obrazovnog sustava, javnih okupljanja i odlaska na posao osim za pojedine ključne djelatnosti. Izrael je zatvorio svoj zračni prostor.

Američko-izraelski napad na Iran, koji je počeo u subotu ujutro, mogao bi trajati više dana, rekli su za agenciju Reuters američki izvori.

Američki predsjednik Donald Trump objavio je u subotu da je američka vojska započela veliku borbenu operaciju u Iranu.

"Naš je cilj braniti američki narod uklanjanjem neposrednih prijetnji iranskog režima", rekao je Trump u videu podijeljenom na društvenim mrežama.

Američki predsjednik kaže da je Iran pokušao obnoviti svoj nuklearni program i da ta zemlja nikad ne smije imati nuklearno oružje.

Prema američkom predsjedniku Iran razvija rakete dugog dometa koje prijete SAD-u i drugima.

Trump je obećao da će "uništiti" iranske raketne kapacitete i "sravniti sa zemljom" njihovu raketnu industriju te uništiti njihovu mornaricu.

Izrael je prije toga objavio da je u subotu pokrenuo preventivni napad na Iran, gurajući Bliski istok u novi vojni sukob i dodatno smanjujući nade u diplomatsko rješenje dugotrajnog nuklearnog spora Teherana sa Zapadom, prenose svjetske agencije.

Napad, koji je uslijedio nakon što su se Izrael i Iran u lipnju upustili u 12-dnevni zračni rat, odvija se nakon ponovljenih američko-izraelskih upozorenja da će ponovno napasti ako Iran nastavi s nuklearnim i balističkim raketnim programima.

"Država Izrael pokrenula je preventivni napad na Iran kako bi uklonila prijetnje Državi Izrael", rekao je ministar obrane Israel Katz.

U subotu su se u Teheranu i drugim izraelskim gradovima čule eksplozije, izvijestili su iranski mediji.

Američki i izraelski izvori kazali su da su mete režimske ustanove i vojna postrojenja, uključujući lokacije s balističkim projektilima.

SAD i Iran obnovili su pregovore u veljači u nastojanju da diplomatskim putem riješe višedesetljetni spor i spriječe prijetnju vojnog sukoba koji bi mogao destabilizirati regiju.

Izrael inzistira na tome da svaki američki sporazum s Iranom mora uključivati ​​uklanjanje teheranske nuklearne infrastrukture, a ne samo zaustavljanje procesa obogaćivanja, te je lobirao kod Washingtona da u razgovore uključi ograničenja iranskog raketnog programa.

Iran je rekao da je spreman razgovarati o ograničenjima svog nuklearnog programa u zamjenu za ukidanje sankcija, ali je isključio povezivanje problema s raketama.

Teheran je u subotu objavio da se priprema za odmazdu na napad na niz gradova u Iranu i da će "odgovor biti razoran".

Iranski mediji prenose da se osim u Teheranu eksplozije čuju i u Tabrizu, Isfahanu, Komu i Kermanšahu.

Prema službenim iranskim izvorima koje prenosi Reuters u Teheranu je Izrael gađao nekoliko zgrada ministarstava.

Američki napadi na Iran provode se iz zraka i s mora, rekao je američki dužnosnik Reutersu u subotu, potvrđujući da su mete vojni ciljevi.

Iranska agencija Tasnim izvijestila je da je sedam raketa pogodilo područje u blizini predsjedničke palače i komplesa vrhovnog vjerskog vođe u Teheranu.

Ranije su iranski mediji prenijeli da je iranski vrhovni vođa ajatolah Ali Hamnei izvan Teherana, prebačen na sigurnu lokaciju, a nakon toga preneseno je i da je iranski predsjednik Masud Pezeškian "na sigurnom i zdrav".

Israel attacks Tehran pic.twitter.com/O4pToFlvR2 — Ali Hashem علي هاشم (@Alihashem) February 28, 2026

BREAKING:



Israel is currently striking Iran’s capital, Tehran. pic.twitter.com/xQ3lZSQm5h — Globe Eye News (@GlobeEyeNews) February 28, 2026

Footage of 21 Tomahawk cruise missiles headed towards Tehran this morning. pic.twitter.com/CYyJNjbICb — OSINTtechnical (@Osinttechnical) February 28, 2026

