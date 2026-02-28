Obavijesti Foto Video Pretražite
FOTO/VIDEO Ovako izgleda napad Izraela i SAD-a na Iran, gađaju iz zraka i s mora

Piše M. T., Hina, 28. veljače 2026. @ 09:42 komentari
Napad Izraela i SAD-a na Iran - 4
Napad Izraela i SAD-a na Iran - 4 Foto: AFP
Izrael i SAD-a napali su Iran, koji je odgovorio napadima na Izrael. Vlada u Izraelu proglasila je izvanredno stanje zbog očekivane iranske odmazde dronovima i balističkim projektilima.
