Država ima novi plan protiv seksualnog nasilja: Otvorit će Dječju kuću

Ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Alen Ružić predstavio je u petak završni akcijski plan protiv seksualnog nasilja do 2027., koji ulazi u javno savjetovanje i predviđa uspostavljanje Dječje kuće, regionalnih servisa te edukaciju policije i pravosuđa.

Riječ je o završnom provedbenom dijelu Nacionalnog plana za suzbijanje seksualnog nasilja i seksualnog uznemiravanja od 2022. do 2027., prvog nacionalnog strateškog dokumenta posvećenog tom području. Za provedbu mjera osigurano je 1,24 milijuna eura.

U Dječjoj kući, na jednom mjestu, forenzička, medicinska i psihološka pomoć

Plan predviđa uspostavljanje Dječje kuće po modelu Barnahus, specijaliziranih servisa u zagrebačkoj, osječkoj, riječkoj i splitskoj regiji, zatim jačanje policijskih kapaciteta za otkrivanje seksualnog iskorištavanja djece na internetu, kao i programe za stručnjake i počinitelje.

U Dječjoj kući dijete bi na jednom mjestu dobilo forenzičku, medicinsku i psihološku pomoć te bi iskaz davalo samo jednom, uz pravnu i stručnu podršku.

"To je najviši stupanj zaštite prava i dobrobiti djeteta", rekao je ministar Ružić, nazvavši taj model "velikim civilizacijskim i medicinskim dosegom" kojim bi se spriječila ponovljena ispitivanja i sekundarna viktimizacija.

Govoreći o žrtvama koje nasilje prijave s vremenskim odmakom, naglasio je da se "ne smijemo pitati zašto je netko progovorio nakon mnogo godina, nego što možemo učiniti da nijedna osoba ne bude u situaciji da mora šutjeti."

Melita Čusek, vršiteljica dužnosti ravnateljice Uprave za socijalnu politiku, upozorila je da je seksualno nasilje ozbiljan društveni problem koji je i dalje široko rasprostranjen, često ostaje neprijavljen i iznimno je složen.

Čusek: Policija pronašla veći broj počinitelja seksualnih delikata

Rekla je da raste broj prijava i identificiranih žrtava, no da to ne znači nužno porast kaznenih djela nego veću osviještenost, povjerenje žrtava u institucije i snažnije kapacitete nadležnih službi.

"Moramo spomenuti veću otkrivačku aktivnost policije. Pronađen je veći broj počinitelja više kaznenih djela i seksualnih delikata", rekla je Čusek.

Navela je i da bi prvi razgovor sa žrtvom trebao obaviti specijalizirani policijski službenik, a da temeljna policija samo izuzima dokaze. Sucima i stručnim suradnicima koji postupaju u takvim predmetima potrebno je također dodatno psihološko razumijevanje žrtve.

"Glavni smisao svih edukacija jest razviti senzibilizaciju kod stručnjaka. Empatiju i suosjećanje, to je najvažnije", dodala je.

Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela okuplja 11 organizacija civilnog društva koje pružaju savjetovanje, podršku i upućuju korisnike nadležnim institucijama. Žrtve seksualnih delikata činile su 11 posto svih korisnika te mreže. Nacionalni pozivni centar radi 24 sata dnevno, uključujući vikende i blagdane.

Na novinarsko pitanje o prijedlogu Bloka umirovljenici zajedno (BUZ) za povećanjem mirovina od 60 posto, Ružić je odgovorio da je predlagatelj "potpuno svjestan nerealnosti zahtjeva" i da njime želi privući medijsku pozornost te ponovio da je u mandatu Vlada Andreja Plenkovića prosječna mirovina porasla 103 posto, a najniže mirovine 127 posto.