Panika u Njemačkoj: "Ne smije se ponoviti 2015. godina!"

Dramatične snimke desetaka tisuća migranata koji su u nekoliko dana ušli u španjolsku eksklavu Ceutu na sjeveru Afrike izazvale su zabrinutost u Njemačkoj. Dio njemačkih političara strahuje da bi migranti mogli nastaviti put prema njihovoj zemlji.

"Dolaze li sada migranti iz Ceute k nama?", upitao je vodeći njemački tabloid Bild. Günther Krings, zamjenik šefa parlamentarnog kluba vladajućih demokršćana, smatra da se hitno mora razgovarati s Marokom.

"Samo uz pomoć naših južnih susjeda možemo spriječiti veći juriš migranata na Europu", rekao je za taj medij.

Migranti na granici između Maroka i španjolske enklave Ceute Foto: Afp

Manuel Ostermann, također član demokršćana i čelnik policijskog sindikata DPolG, zatražio je "snažno osiguravanje njemačke granice policajcima i najmodernijom tehnikom".

Zatvaranje granica traži i Alice Weidel, supredsjednica desničarske Alternative za Njemačku, koja je trenutačno, prema anketama, najpopularnija stranka u zemlji. Ona pretpostavlja da je Njemačka cilj migranata koji su stigli u Ceutu.

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"Ne smije se ponoviti 2015. godina", napisala je na mreži X, aludirajući na početak velikog migrantskog vala Balkanskom rutom. Još se čeka reakcija čelnika demokršćana i njemačkog kancelara Friedricha Merza.

U nekoliko dana stiglo oko 49.000 ljudi

Strah u Njemačkoj potaknule su snimke iz Ceute. Španjolsko ministarstvo unutarnjih poslova procijenilo je u petak da je u nekoliko dana ondje stiglo oko 49.000 migranata. Mediji su prije toga objavljivali višestruko manje brojke.

Neki su do Ceute doplivali, a drugi su preskočili graničnu ogradu. Na snimkama se uglavnom vide mlađi muškarci. Najmanje 18 ljudi poginulo je pokušavajući ući na teritorij kojim Španjolska upravlja stoljećima.

Migranti na granici između Maroka i španjolske enklave Ceute Foto: Afp

Dio onih koji su uspjeli preplivati more bio je vidno iscrpljen. Drugi su slavili, uzvikivali "Živjela Španjolska!", bacali japanke u zrak ili klečali kako bi poljubili španjolsko tlo.

Španjolska poslala vojsku

Zbog masovnog dolaska migranata španjolske vlasti poslale su vojsku da pomogne policiji u Ceuti. Vlada u Madridu najavila je dodatne postrojbe za osiguravanje granice, zračnu podršku i ronilačke timove koji će patrolirati morem.

Radikalna desnica u Španjolskoj dolazak migranata naziva "invazijom", ali još nije potpuno jasno zašto je upravo sada toliko ljudi krenulo prema Ceuti.

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New York Times piše da poznavatelji prilika ne isključuju mogućnost da je Maroko namjerno oslabio nadzor na svojoj strani granice. Kao mogući razlog navode nezadovoljstvo Rabata zbog nedavnih nastojanja Španjolske da produbi odnose s Alžirom, piše DW.

Njemački političar optužio Španjolsku

Španjolska desnica tvrdi i da je novi plan vlade, kojim bi se migrantima bez dokumenata koji već žive u zemlji omogućio put prema legalnom statusu, privukao dodatne migrante.

Slično smatra i njemački demokršćanin Krings. Kritizirao je odluku španjolske vlade da omogući državljanstvo za 500.000 Afrikanaca koji su ilegalno stigli u zemlju.

"Odluka španjolske Vlade da dodijeli državljanstvo za 500.000 ilegalno doputovalih Afrikanaca pojačala je probleme za tu istu zemlju i Europu. Ona djeluje kao poticaj za nove pokušaje ilegalnog prelaska granice", rekao je.

Migranti prelaze u španjolsku enklavu Ceuta - 1 Foto: AP/via Guliver

Optužio je Španjolsku da je "praktički potkopala" sporazume koje je Europska unija godinama gradila. "Tko nagrađuje ilegalne dolaske, dobiva više ilegalnih dolazaka", poručio je Krings.

Italija traži suspenziju Španjolske iz Schengena

Reagirala je i desničarska vlada u Italiji, koja je zatražila da Španjolska bude privremeno suspendirana iz schengenskog prostora zbog "nekontrolirane ilegalne migracije".

Ceuta, međutim, nije dio schengenskog prostora.

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Europska komisija ponudila je Madridu pomoć Frontexa, europske agencije za zaštitu granica. Iz Bruxellesa su poručili da su u kontaktu i s marokanskim vlastima.

Sánchez pod pritiskom

Kriza je stvorila dodatne probleme španjolskom premijeru Pedru Sánchezu. Njegova socijalistička vlada učinila je Španjolsku jednom od najpoželjnijih europskih zemalja za legalne migrante, iako većina njih dolazi iz Latinske Amerike.

"Španjolska vlada u potpunosti je posvećena pružanju neposrednog odgovora na situaciju u Ceuti", napisao je Sánchez u četvrtak na društvenim mrežama. Najavio je da će u petak posjetiti Ceutu.

Migranti na granici između Maroka i španjolske enklave Ceute (Foto: Afp)

Desničarska oporba iskoristila je krizu za napad na vladu. Čelnik krajnje desne stranke Vox Santiago Abascal nazvao je dolaske "invazijom". Sánchezovu vladu optužio je da namjerno poziva migrante, koje je opisao kao kriminalce, silovatelje i moguće glasače ljevice.

Svi prihvatni kapaciteti u Ceuti su popunjeni. Agencija AFP izvijestila je da se u marokanskom gradu Fnidequ, neposredno uz Ceutu, nalazi još nekoliko stotina ljudi koji kažu da će također pokušati doći do španjolskog teritorija.

Istodobno je oko 400 ljudi stiglo u Melillu. Tamošnji dužnosnici tvrde da je situacija zasad pod kontrolom.