Sukob na granici EU-a i Afrike: Kako su Ceuta i Melilla postale dio Španjolske stoljećima prije nastanka Maroka?

Nakon što je u proteklim danima rekordnih 49 tisuća migranata prešlo iz Maroka na teritorij Ceute i Melille, ponovno su rasplamsani diplomatski sukobi i teritorijalne tenzije. Iako se nalaze na afričkom tlu, ovi autonomni gradovi već su više od pet stoljeća dio španjolskog teritorija i jedina kopnena granica Europske unije s Afrikom.

Maroko na Ceutu i Melillu polaže pravo praktički od stjecanja neovisnosti 1956. godine pod doktrinom "Velikog Maroka", no međunarodno pravo te teritorije ne smatra kolonijama, a Ujedinjeni narodi podržavaju stav da je riječ o španjolskim pokrajinama.

Da bismo razumjeli zašto su ovi gradovi ostali pod vlašću Madrida, potrebno je vratiti se stoljećima unatrag.

Španjolski su prije nego što je nastala država Maroko

Melilla pripada Španjolskoj od 1497. godine, kada ju je zauzela Kruna Kastilje u sklopu Reconquiste, samo pet godina nakon pada muslimanskog kraljevstva u Granadi. S druge strane, Ceutu je 1415. osvojio Portugal kao važno trgovačko središte islamskog svijeta. Grad je prešao pod španjolsku upravu 1580. godine osnivanjem Iberijske unije, a Madrid je zadržao kontrolu i nakon raspada te unije.

"Pravni argument Španjolske iznimno je čvrst: ove teritorije postale su španjolske stoljećima prije nego što je stvorena moderna država Maroko. S pravnog stajališta sasvim je jasno da su ti gradovi dio španjolskog državnog prostora i pod punom integracijom Ustava", objašnjava dr. Jamie Trinidad, stručnjak za međunarodno pravo sa Sveučilišta u Cambridgeu.

Kada je Maroko 1956. godine dobio neovisnost od Francuske i Španjolske, španjolski protektorat u Africi je ukinut, no Ceuta i Melilla izričito su isključene iz tog sporazuma jer nikada nisu bile dio protektorata, već sastavni dio Španjolske.

Strateška vrata Mediterana i vojni otpor

Kroz povijest, Ceuta i Melilla imale su presudnu stratešku važnost za kontrolu Gibraltarskog tjesnaca te borbu protiv piratstva u Sredozemlju. Smještena svega 14 kilometara od obale Pirinejskog poluotoka, Ceuta je služila kao spona između dvaju kontinenata.

Osim trgovačkog i pomorskog značaja, gradovi imaju i duboku vojnu povezanost sa španjolskom poviješću. Upravo je u Melilli 1936. godine izbio vojni ustanak koji je označio početak krvavog Španjolskog građanskog rata i uspon diktatora Francisca Franca, piše BBC Mundo.

Život pod pritiskom granice: Migracije kao političko oružje

Iako Ceuta i Melilla uživaju autonomiju sličnu regijama poput Katalonije ili Andaluzije, život njihovih stanovnika obilježen je ekonomskim izazovima i nesigurnošću. Radi se o najsiromašnijim područjima Španjolske po glavi stanovnika, čije gospodarstvo uvelike ovisi o prekograničnoj trgovini.

Lokalno stanovništvo marokanskog podrijetla uvelike prihvaća španjolski identitet radi pristupa pravima, slobodama i životnom standardu EU-a. Međutim, marokanske vlasti redovito koriste granični pritisak i valove migranata kao polugu u diplomatskim okršajima s Madridom.

Iako je španjolski premijer Pedro Sánchez pokušao smiriti odnose priznanjem marokanskog plana autonomije za Zapadnu Saharu, najnoviji val ulazaka migranata pokazuje da Maroko ne odustaje od svojih pretenzija na jedina dva europska grada na afričkom tlu.