Razbijena velika špijunska mreža! Sve je orkestrirao Putinov bliski saveznik, nadziralo se više europskih zemalja

Češka sigurnosno-obavještajna služba priopćila je u ponedjeljak da je u zajedničkoj operaciji s obavještajnim službama Mađarske i Rumunjske razotkrila špijunsku mrežu koju je u Europi izgradila Bjelorusija.

Služba, poznata i kao BIS, navela je u priopćenju da je tim europskih agenata otkrio špijune u nekoliko europskih zemalja iz glavne bjeloruske sigurnosne agencije KGB-a.

Među njima je, navodi se, bio i bivši zamjenik šefa moldavske obavještajne službe SIS, koji je KGB-u predao povjerljive informacije.

Česi su također protjerali bjeloruskog agenta koji je djelovao pod diplomatskim pokrićem. Toj je osobi dano 72 sata da napusti zemlju, priopćilo je u ponedjeljak češko Ministarstvo vanjskih poslova.

Češka služba navela je da je Bjelorusija uspjela stvoriti mrežu jer se njezini diplomati mogu slobodno kretati europskim zemljama, javlja Euronews.

"Kako bismo se uspješno suprotstavili ovim neprijateljskim aktivnostima u Europi, moramo ograničiti kretanje akreditiranih diplomata iz Rusije i Bjelorusije unutar schengenskog područja", rekao je u priopćenju šef BIS-a Michal Koudelka.

Međunarodnu istragu nadzire agencija Europske unije za pravosudnu suradnju Eurojust, javlja Euronews.

Bjelorusijom upravlja predsjednik Aleksandar Lukašenko, inače blizak saveznik ruskog predsjednika Vladimira Putina.

Njegova je zemlja dopustila Rusiji korištenje bjeloruskog teritorija kao polazišne točke za moskovsku invaziju na Ukrajinu 2022. godine, a kasnije i razmještaj ruskih taktičkih nuklearnih projektila.