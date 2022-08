U tijeku je 186. dan rata u Ukrajini. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da je svijet za dlaku izbjegao radijacijsku katastrofu jer je dovod struje ukrajinskoj nuklearnoj elektrani Zaporižja satima bio prekinut zbog ruskog granatiranja u tom području

S porastom troškova uvoza energije diljem svijeta i klimatskom krizom koja izaziva pustoš, zanimanje za nuklearnu energiju je u porastu jer države pokušavaju pronaći alternativne izvore, piše francuska novinska agencija Afp.

Kijev uklanja ruske i sovjetske tragove iz naziva ulica

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je kako je za dlaku izbjegnuta nuklearna katastrofa

9:30 Na društvenim mrežama ranije se proširila zastrašujuća snimka ubojstva Askjara Laiševa, bivšeg ukrajinskog obavještajca koji se pridružio obavještajnoj službi tzv. Narodne Republike Lugansk. Nadzorne kamere snimile su trenutak kada je automobil Laiševa eksplodirao.

9:20 Glavni stožer Oružanih snaga Ukrajine objavio je nove podatke o tijeku ruske invazije. Kako stoji u infografici objavljenoj na Twitteru, do sada je u ratu poginulo gotovo 47000 ruskih vojnika.

9:11 Britansko ministarstvo obrane priopćilo je u nedjelju da još nije jasno kako će Rusija postići najavljeno veliko povećanje svojih oružanih snaga, ali je malo vjerojatno da će pojačanje značajno povećati njezinu borbenu moć u Ukrajini.

Ruski predsjednik Vladimir Putin potpisao je prošli tjedan dekret o povećanju broja ruskih oružanih snaga na 2,04 milijuna s 1,9 milijuna dok rat u Ukrajini ulazi u sedmi mjesec.

Britansko ministarstvo obrane ocijenilo je u redovnom izvješću o ratu da nije jasno hoće li se to postići regrutiranjem više dobrovoljaca ili povećanjem novačenja.

U svakom slučaju to vjerojatno ne bi imalo veliki utjecaj na rat u Ukrajini s obzirom na to da je "Rusija izgubila desetke tisuća vojnika; regrutira se vrlo malo novih ugovornih vojnika; a vojni obveznici nisu obavezni služiti izvan ruskog teritorija", objavilo je britansko ministarstvo na Twitteru.

8:15 Ulaganja u nuklearnu energiju smanjena su nakon katastrofe u Fukušimi u Japanu 2011., najveće svjetske nuklearne nesreće od Černobila 1986., jer su strahovi zbog njezine sigurnosti porasli.

Ali nakon invazije Moskve na Ukrajinu u veljači i posljedičnog pritiska na opskrbu energijom te nastojanja Europe da prestane ovisiti o ruskoj nafti i plinu, plima se sada okreće u korist nuklearne energije.

Vlade se suočavaju s teškim odlukama uz rastuće račune za plin i struju i oskudne resurse koji prijete izazvati velike patnje ove zime.

Neki stručnjaci tvrde da se nuklearna energija ne bi trebala smatrati opcijom, ali drugi tvrde da, uz tolike krize, ona mora ostati dio svjetske energetske 'košarice'.

Jedna od zemalja koje preispituju nuklearnu energiju je Japan, gdje je nesreća 2011. dovela do obustave mnogih nuklearnih reaktora zbog sigurnosnih razloga.

Ovog tjedna japanski premijer Fumio Kišida pozvao je na oživljavanje nuklearne industrije zemlje i izgradnju novih atomskih postrojenja.

Druge zemlje koje su se željele odmaknuti od nuklearne energije stavile su na led te planove -- barem kratkoročno.

Medvedev otkrio što može inicirati preokret: "Nećemo zaustaviti rat, čak ni ako Ukrajina odustane od NATO-a"

Manje od mjesec dana nakon ruskog napada na Ukrajinu, Belgija je za desetljeće odgodila svoj plan ukidanja nuklearne energije 2025. godine.

Dok nuklearna energija, koja se trenutno koristi u 32 zemlje, osigurava 10 posto svjetske proizvodnje električne energije, Međunarodna agencija za atomsku energiju (IAEA) povećala je svoje projekcije u rujnu prvi put nakon katastrofe 2011. godine.

IAEA sada očekuje da će se instalirani kapacitet udvostručiti do 2050. prema najpovoljnijem scenariju.

