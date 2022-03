Deveti je dan ruske invazije na Ukrajinu. U četvrtak je održana druga runda pregovora, no bez uspjeha, izuzev dogovora da treba uspostaviti humanitarne koridore i prekid vatre uz njih. Na ukrajinske gradove i dalje padaju bombe, a borbe se vode i kod najveće nuklearke u Europi.

Lučki grad Mariupolj nemilosrdno je granatiran dok ga ruske snage pokušavaju opkoliti i zauzeti

Rusija je preuzela kontrolu nad drugim gradom na jugu Ukrajine, Hersonom. To je prvi veći grad koji je Rusija zauzela u više od tjedan dana borbi

Na diplomatskom planu, ruski i ukrajinski pregovarači sastali su se na nepoznatom mjestu i navodno se složili oko potrebe organiziranja humanitarnih koridora

Vladimir Putin rekao je na sastanku ruskog Vijeća sigurnosti da je njegova takozvana "specijalna vojna operacija" u Ukrajini "na pravom putu" i inzistirao da su Rusi i Ukrajinci jedan narod

Velika Britanija je proširila svoj režim sankcija protiv još dvojice oligarha bliskih Kremlju

Teretni brod u vlasništvu Estonije potonuo je nakon eksplozije u blizini ukrajinske crnomorske luke Odesa

Tijek događaja iz minute u minutu pratite u nastavku:

1:26 Nadzorne kamere snimile su trenutke granatiranja nuklearke.

⚡️⚡️⚡️Surveillance cameras captured moments of the shelling of the #Zaporizhzhia NPP pic.twitter.com/ZNLX4pZeXI — NEXTA (@nexta_tv) March 4, 2022

1:22 "Kao rezultat kontinuiranog neprijateljskog granatiranja zgrada i jedinica najveće nuklearne elektrane u Europi, nuklearka Zaporižja gori", rekao je gradonačelnik Energodara Dmitro Orlov na svom Telegram kanalu, nazvavši to prijetnjom svjetskoj sigurnosti. Detalje nije iznosio. Vatrogasci zbog granatiranja ne mogu gasiti požar.

1:19 Zbivanja kod velike nuklearke blizu Energodara mogu se uživo pratiti na snimkama sigurnosnih kamera.

1:05 Vladimir Kličko, boksački prvak i brat gradonačelnika Kijeva, rekao je da su ukrajinske nuklearne elektrane ugrožene ruskom invazijom, upozoravajući na moguće ponavljanje katastrofe u Černobilu 1986. godine.

U tijeku je žestoko granatiranje Energodara, grada na jugoistoku Ukrajine, u kojem se nalazi najveća europska nuklearka. Gradonačelnik Orlov kazao je da u gradu zbog napada nema vode ni struje.

Kličko je danas tvitao: "Ukrajina ima četiri nuklearne elektrane, a ruska vojska ispaljuje rakete i bombardira tik uz njih. Ne sklanjajte pogled, zaustavite rusku invaziju odmah!"

Glavni ravnatelj Međunarodne agencije za atomsku energiju Rafael Grossi u današnjem je priopćenju pozvao sve vojne snage koje djeluju oko Energodara da se suzdrže od nasilja u blizini elektrane.

0:58 Objavljen je i video napada ruskih trupa kod nuklearke Zaporižja. Gradonačelnik Energodara Dmitrij Orlov pozvao je da se odmah zaustavi granatiranje. Kao posljedica granatiranja izbio je i požar, ali još se ne zna točno gdje. Na nadzornim kamerama vidio se plamen i dim.

⚡️This is what the situation at the #Zaporizhzhia NPP looks like right now pic.twitter.com/1q5qguBMLs — NEXTA (@nexta_tv) March 3, 2022

⚡️⚡️⚡️As a result of the shelling at the #Zaporozhye nuclear power plant, a fire started. The exact location of the fire is being specified. CCTV cameras at the plant show flames and smoke. pic.twitter.com/XoN2TzAVJu — NEXTA (@nexta_tv) March 3, 2022

0:45 Ukrajinski državljani u SAD-u od sada će moći ostati u zemlji pod posebnim imigracijskim statusom.

Američki tajnik za domovinsku sigurnost Alejandro Mayorkas najavio je taj potez u večeras, rekavši da će vlada proširiti "Privremeno zaštićeni status" (TPS) i na Ukrajince.

Domovinska sigurnost obično označava nacionalnosti pod TPS-om zbog tekućih oružanih sukoba, prirodnih katastrofa, epidemija ili "drugih izvanrednih i privremenih uvjeta" koji sprječavaju ljude da se sigurno vrate u svoje matične zemlje.

Državljani iz 12 zemalja već su zaštićeni TPS-om. Među njima su Burma, Haiti, Sirija i Jemen.

0:41 Britanski ministar obrane Ben Wallace kaže da ruska vojna invazija ne ide po planu. Istaknuo je kako kretanja oklopnih vozila pokazuju da ruska vojska kasni s rasporedom te da su propali planovi da se Ukrajincima prikažu kao "osloboditelji".

Podsjetimo, Putin je u obraćanju u četvrtak kazao da ruska invazija "ide po planu".

0:15 Ukrajinska vojska kaže kako vjeruje da je bjeloruskim trupama naređeno da prijeđu granicu s Ukrajinom.

U objavi na Facebooku Glavni stožer Oružanih snaga Ukrajine napisao je da je "zapovjedništvo vojne postrojbe dobilo zapovijed za prijelaz granice s Ukrajinom".

Ukrajina kaže da Rusija koristi bjeloruski teritorij za ispaljivanje projektila na ukrajinske gradove.

0:01 Traju borbe kod najveće ukrajinske nuklearne elektrane Zaporižja. Rusija je već zauzela Černobil, koji se nalazi oko stotinu kilometara sjeverno od Kijeva.

