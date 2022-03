Društvenim mrežama širi se snimka zapovjednika jedne od ruskih postrojbi koji je nakon neuspješnih pregovora o predaji Ukrajinaca u Konotopu grad napustio držeći dvije granate u rukama visoko podignutima u zraku.

Došli su u Konotop kako bi nagovorili Ukrajince u tom gradu da se predaju bez borbe. ''Inače će grad biti sravnjen sa zemljom'', zaprijetili su, javljaju strani mediji, a društvenim mrežama širi se snimka bijesnih mještana koji ruske vojnike ispraćaju iz grada uzvikujući ''sramota''.

Gradonačelnik je razgovarao s mještanima koji su se odbili predati. Ruska delegacija nije uspjela prijetnjama pokolebati Ukrajince u tom gradu.

Konotop se nalazi na južnoj obali Ukrajine, a Rusi su na pregovore došli nakon što su ga opkolili. Gradonačelniku Artemu Semenikinu iznijeli su ''ponudu'' - predaja ili borba. No stanovnici su na njegov upit odgovorili - ''Borba, naravno''.

#Ukraine 🇺🇦: Russian soldiers walk into the town of Konotop as theyel want to negotiate the town's surrender.



One soldier holds up two grenades in order not to be lynched but furious residents.



The towns mayor claims the invaders have threatened to destroy the town. pic.twitter.com/WvjXpqviF6