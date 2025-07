Policija aktivirala fazu 3, upaljene rotirke na svim vozilima: "Slušajte upute..."

Nakon što je nakon više od tri sata završio veliki koncert Marka Perkovića Thompsona, oko pola milijuna posjetitelja krenulo je napuštati Hipodrom. Kako bi sve prošlo bez ugroze sigurnosti, policija je poslala važno upozorenje građanima.

"Policijske snage na terenu upalit će sve rotirke kako bi doprinijeli sigurnom razilasku posjetitelja", napominju.

Kako bi se što više olakšao razilazak, aktivirana je III. faza privremene prometne regulacije s ograničenjem prometa na ovim prometnicama: Avenija Dubrovnik u cijeloj duljini, od rotora Remetinec do rotora Zapruđe; Jadranska avenija, u smjeru od petlje Lučko do rotora Remetinec; Jadranski most i Most mladosti.

Odlazak posjetitelja s Thompsonovog koncerta Foto: Darko Tomas/Cropix

Policija je zamolila Thompsonove obožavatelje koji su u mogućnosti da ostanu na zabavnom programu. Upozorili su ljude i da se polako raziđu, paze jedni na duge, a pogotovo na djecu.

"Slušajte upute policijskih službenika, redara i organizatora, upute će biti na displejima o smjerovima i dinamici razilaska, a za one koji žele odmah otići mi ćemo razvući snage. Nemojte na put umorni i nikako pod utjecajem alkohola. Za nas koncert nije gotov sa zadnjom pjesmom, nego želimo da svi sretno stignu svojim domovima", poručili su iz policije.