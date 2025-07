Policija privela više od stotinu ljudi: Objavljene najnovije informacije

Policija je objavila podatke o događajima tijekom i nakon koncerta Marka Perkovića Thompsona. Podaci se odnose na vrijeme do 1 sat nakon ponoći.



PROMET

Kako bi se što više olakšao razilazak, aktivirana je III. faza privremene prometne regulacije s ograničenjem prometa i na dolje navedenim prometnicama:

- Avenija Dubrovnik u cijeloj duljini, od rotora Remetinec do rotora Zapruđe;

- Jadranska avenija, u smjeru od petlje Lučko do rotora Remetinec;

- Jadranski most i

- Most mladosti.

Zračni promet

Subota 5. srpnja u ZL Franjo Tuđman je protekla bez kašnjenja posada i putnika.

Stožer za provedbu mjera osiguranja koncerta - razilazak u tijeku - stanje u 1:40 sati

Željeznički promet

Od samog početka svi vlakovi u dolaznom smjeru prema Glavnom kolodvoru Zagreb bili su maksimalno popunjeni.

Određene relacije bile su pojačane dodatnim linijama. Svi putnici koji su namjeravali putovati vlakom prevezeni su do odredišnog kolodvora.

Prema informacijama s terena, od 7 do 18 sati prevezeno je oko 45.000 putnika.

U samom prometu nije bilo značajnijih problema niti situacija.

LIJEČNIČKE INTERVENCIJE

Medicinski timovi na području Hipodroma i u Centru za hitne medicinske intervencije imali su 245 intervencija (razlozi: otrovanje i predoziranje alkoholom, manje ozljede i rane, alergijske reakcije, bol u prsima i poremećaji svijesti).

MINISTARSTVO TURIZMA I SPORTA

Osigurano je i djelomično podijeljeno 8 paleta vode (1300 boca po paleti), a ostatak se dijelio nakon koncerta prilikom povratka posjetitelja.

KOMUNIKACIJE

Sve mobilne mreže i fiksne usluge na Hipodromu uredno su radile, bez ispada i bez značajnih zagušenja.

Vidljiv je bio pad brzina prijenosa početkom koncerta zbog korištenja multimedije.

RAVNATELJSTVO CIVILNE ZAŠTITE

Državne intervencijske postrojbe Civilne zaštite Zagreb dobile su dojavu da su se dvije osobe popele na skelu iza pozornice. Djelatnici Državne intervencijske postrojbe civilne zaštite spustili osobe sa skele.

JAVNI RED I MIR

Privedene su 123 osobe, od kojih 111 zbog posjedovanja pirotehničkih sredstava, ostali zbog narušavanja javnog reda i mira.

Oduzeto je 121 pirotehničko sredstvo.

DEMANTIJ

Medijski napis "policija hapsi zbog guranja", nije točan. Nema privedenih osoba zbog guranja.