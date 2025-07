Iako je na početku razgovora izbjegavao odgovoriti na pitanje zašto nije otišao na koncert, na kraju je ipak odgovorio. Rekao je da su smiješne priče da se nisu uspjeli dogovoriti oko para.

"Blaga verzija istine je da ja nisam inzistirao da se pojavimo na Hipodromu. Bio je jedan kiks MP tima. Član tima je rekao da sam ja samo jedan od 200 Markovih suradnika. Mene je to malo pogodilo jer kad smo počeli pisati, bili smo sami Marko i ja..." rekao je Neno Ninčević u intervjuu za Dnevnik Nove TV. "Ovih 199 večeras vjerojatno prodaju vodu po Hipodromu", ironično je dodao.

"Nije do Marka, da sam inzistirao, on bi rekao - brate, dođi. Nije do Marka, nego je do MP tima. Čujemo se svaki dan, čuli smo se jutros, jučer. Sretan je i raspoložen. Ne može nitko pokvariti naš odnos", objasnio je. Dodao je da će večeras na Hipodromu biti 14 njegovih pjesama.

