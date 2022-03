Ruske snage noćas su raketirale nuklearku u Zaporižju, zbog čega je došlo do požara.

Nakon vijesti o napadima na nuklearku oglasio se i predsjednik Volodimir Zelenski.

"Nuklearka Zaporižje ima šest blokova. Jedan takav eksplodirao je u Černobilu. Već sam razgovarao s Charlesom Michelom, Scholzom, Dudom, Bidenom... Zvao sam i Grossija iz Međunarodne agencije za atomsku energiju, kao i premijera. Zvao sam i britanskog premijera Borisa Johnsona", rekao je Zelenski.

Rekao je i da na nuklearku pucaju ruski tenkovi opremljeni termalnim kamerama. "Oni znaju na što pucaju. Pripremaju se za ovo."

"Upozoravamo svih, nijedna država dosad nije granatirala nuklearnu elektranu. Ovo je prvi put u našoj povijesti, u povijesti čovječanstva, da je teroristička država započela nuklearni teror. Ruska propaganda prijeti slanjem svijeta u pepeo. Ovo sada više nije prijetnja, ovo je realnost. Rusku vojsku treba odmah zaustaviti. Ukrajina ima 15 nuklearnih elektrani. Ako dođe do eksplozije, to je kraj svega. To je kraj Europe", kazao je i poručio: "Europljani, probudite se!"

❗️❗️❗️Emergency Address by Ukrainian President Vladimir Zelensky pic.twitter.com/KVC3nCGVy2 — NEXTA (@nexta_tv) March 4, 2022

