Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u petak navečer se obratio Europljanima i pozvao ih da daju podršku Ukrajini.

"Prva minuta ovog obraćanja bit će minuta šutnje za sve one koji su pali u borbi za zemlju, za vojnike, za sve one koji čine herojska djela braneći zemlju, za one koji su dali svoje živote", rekao je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u obraćanju putem Zooma.

Obratio se prosvjednicima u Bratislavi, Frankfurtu, Pragu, Lyonu, Tbilisiju, Beču i Vilniusu.

"Želim poželjeti sve najbolje narodima Europe. Naši vojnici, naši heroji, ovih dana štite našu Ukrajinu, našu Europu i vašu Europu", dodao je Zelenski i poručio kako Ukrajinci ne štite samo njihovu državu, već cijelu Europu.

"Želim vas pozvati da ne šutite. Želim da izađete na ulice svojih gradova i podržite Ukrajinu, podržite našu borbu jer ako padne Ukrajina, past će i Europa. Ako mi padnemo, past ćete i vi i zato vas molim, ne šutite i ne okrećite glavu", rekao je.

"Izađite van i podržite Ukrajinu koliko god možete. A ako pobjedimo, a siguran sam da hoćemo, to će biti pobjeda za cijeli demokratski svijet. To će biti pobjeda za našu slobodu. To će biti pobjeda svjetla nad tamom, slobode nad ropstvom. Ako pobijedimo, procvjetat ćemo kao i Europa, a Europa će procvjetati više nego ikad nakon te veličanstvene pobjede. Slava Ukrajini", zaključio je Zelenski.

