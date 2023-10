VIDEO/FOTO Stanje u Gazi je očajno, čelnik Irana obavio znakovit razgovor, Netanyahu poručio: "Svaki pripadnik Hamasa je mrtav čovjek"

8:40 Palestinski predsjednik Mahmoud Abbas trebao bi se u petak sastati s američkim državnim tajnikom Antonyjem Blinkenom, rekao je u četvrtak dužnosnik Palestinske oslobodilačke organizacije (PLO).

8:35 Iranski predsjednik Ebrahim Raisi razgovarao je telefonom sa saudijskim prijestolonasljednikom Mohammedom bin Salmanom što je prvi put da su dvojica čelnika imala osobni kontakt otkako je početkom ove godine počelo zbližavanje zemalja. Čelnici su razgovarali o situaciji na Bliskom istoku.

8:20 Izraelska vojska (IDF) je objavila da se u središnjem Izraelu čuju sirene za uzbunu.

7:55 Iranski predsjednik Ebrahim Raisi razgovarao je telefonom sa saudijskim prijestolonasljednikom Mohammedom bin Salmanom, izvijestili su iranski državni mediji, što je prvi put da su dvojica čelnika imala osobni kontakt otkako je početkom ove godine počelo zbližavanje zemalja.

Dvojica čelnika razgovarali su o situaciji na Bliskom istoku, izvijestila je državna novinska agencija IRNA. Prema Iranu, u razgovorima je naglašeno jedinstvo islamskog svijeta.

7:40 Broj mrtvih u napadima Hamasa na Izrael koji je počeo u subotu dosegao je 1200, a u najnovijem izvješću u noći na četvrtak Mnistarstvo zdravstva u Gazi govori o isto toliko mrtvih Palestinaca u izraelskom odgovoru.

7:30 Izraelska vojska objavila da su tisuće vojnika spremne uz granicu s Gazom za slučaj da se pokrene kopnena invazija.

Glasnogovornik izraelske vojske rekao je da se snage, među kojima i 300.000 rezervista, blizu granice spremaju za misiju, kako na kraju ovog rata Hamas ne bi imao nikakve vojne sposobnosti.

