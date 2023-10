Hrvatska Ukrajini šalje pomoć za razminiranje: U Lijepoj našoj minirano ostalo još 112,8 kilometara četvornih

Hrvatska je i sama iskusila sve opasnosti miniranog teritorija i taj posao još nije gotov. Novinarka Dnevnik Nove TV Anja Perković krenula je u potragu za minskim poljima. A umjesto u poljima, minu je pronašla u dvorištu obiteljske kuće.

"Ovo je mina osvjetljavajuća od 120 mm bacača koja se, to je za osvjetljavanje u artilejeiji, a ova druga je protutenkovska trojka", pokazao je Nikola iz Gline koji ih je pronašao u polju kad je orao i tako donio kući.

Te mine danas su bezopasan suvenir. Pronađen nakon rata. Njihovo poljoprivredno zemljište koje obrađuju trebalo bi biti sigurno od zalutalih mina jer našli su ih nekoliko i službe su ih uklonile.

"Mi smo preorali prcele preko 20 puta. I dolazili su mineri koji su najprije prešli te parcele i ovdje su slobodne, a ovo što je usto to nitko ne moze garantirati", kaže Nikola.



Nema garancije jer desetak metara dalje - životinje se slobodno kreću uz ploču s upozorenjem na minski sumnjivo područje. A drugi susjed našao je minu u svom dvorištu.

"Nailazili smo više puta na ta eksplozivna sredstva, ali nasreću nitko nije stradao... Vrlo neugodno... Gore kad sam ja čistio pa smo naišli na jednu takvu i zvali smo policiju. Čistili smo pa smo palili sve to skupa", kaže Josip iz Petrinje.

Hrvatska od devedestih do danas nije uspjela očistiti sva sumnjiva područja. Ostalo je razminirati 112,8 kilometara četvornih u 6

županija. Dosad je razminiranje stajalo milijardu i 16 milijuna eura. A sve bi trebalo biti čisto do ožujka 2026.



I Ličani broje ploče s upozorenjem, tik uz prometnicu koja vodi do naselja.

"Tu se nalazi blizu minkso polje, nije daleko od mene. I tu čuvam ovce i dosta me strah da ne bi naletila ovca na minu... 30-ak godina je prošlo i nitko nije ništa pomakao se s mjesta da se to razminira... Table, ovo ono, kad se zlo desi bit će kasno", poručuje Snježan Tomačić.

Na zadatku u Lici preminula su ove godine dvojica pirotehničara, a nedavno je i žena u Dubrovniku pronašla nagaznu minu. Minska područja trebaju se pod hitno riješiti, krajnji im je rok za godinu i pol, izvijestila je reporterka Dnevnika Nove TV Anja Perković.

