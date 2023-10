Istok Hrvatske ova je bolest bacila na koljena: "Posljedice na veliku proizvodnju neće imati, ali imat će na sva mala gospodarstva"

Oko 4000 gospodarstava u Osječko-baranjskoj županiji za 20 dana više neće smjeti držati svinje. Svinje moraju zaklati svi vlasnici s gospodarstvima ispod treće kategorije.

"Ne znam, mislim da će to nam biti malo veći problem jer je još dosta toplo vrijeme, onda muhe i to sve, bit će jako teško ljudima klati", rekla je Monika Takač.

"Danas je stupila i nova naredba na snagu, jučer usuglašena, da se do kraja desetog mjeseca dakle do 31.10. sve svinje s područja ograničenja i područja visokog rizika kao i područja zaraze - uklone. Dakle, sve svinje kategorije koje ne udovoljavaju visokim biosigurnosnim mjerama, a do kraja 11. mjeseca svinje na području cijele Hrvatske koje nisu u kategoriji tri", objasnio je Mladen Pavić, držani tajnik Ministarstva poljoprivrede.

Uzgajivači očajni.

"Izgleda da ćemo, ako ćemo mi isto morati, bit će prazno, onda za sljedeću godinu mislim da nećemo ni držati više nikako", poručila je Takač.

Afrička svinjska kuga istok Hrvatske bacila je na koljena, donosi reporterka Dnevnika Nove TV Marina Bešić Đukarić.

"Ugašeno je 847 OPG-ova, što mali što veliki", istaknuo je Duško Pavlik, svinjogojac.

Treća kategorija mnogima je financijski nedostižna.

"Ulog je velik da se to sve napravi, ograda jedna, druga, treća barijere i to sve", napomenuo je Pavlik.

Na sastanku u Retkovcima, nezadovoljni stočari, zaprijetili su prosvjedima.

"Vjerujte mi, ne šalimo se", izjavio je Tomislav Pokrovac iz Stožera za obranu hrvatskog sela.

Državnom tajniku predali su svoje zahtjeve. Među ostalim traže prekid eutanazije zdravih svinja.

"Apsolutno nisu utemeljeni na stručnim odlukama o suzbijanju afričke svinjske kuge", Kazao je Pavić.

Žele i sastanak s premijerom. Dali su rok od 15 dana.

"Nama nisu bitni traktori, nama je bitna masa ljudi, jer ljudi su nezadovoljni. Zove me Dalmacija, zovu me svi okolo", istaknuo je Pokrovac.

Ministarstvo nepopustljivo. Od 1. prosinca svinje će moći držati samo vlasnici s visokim stupnjem zaštite.

Uživo se s više informacija javila reporterka Dnevnika Nove TV Marina Bešić Đukarić.

"Ministrica ne odstupa od svojih strogih mjera, kaže da treba napraviti reda u ovome sektoru i isto tako poručuje nezadovoljnim svinjogojcima da su trebali prekategorizirati svoja imanja, odnosno podići stupanj zaštite. U Osječko-baranjskoj županiji to je u proteklih nekoliko mjeseci učinilo 8000 vlasnika imanja. No, u Vukovarsko-srijemskoj županiji za to je sada kasno", izvijestila je Bešić-Đukarić.

"Od svinjogojstva u Vukovarsko-srijemskoj županiji ostat će samo farme, ugasit će se tradicija, a mora se ugasiti tradicija zato što samim ulaskom u Europsku uniju nama je najavljeno da će se ukinuti svinjokolje na gospodarstvima, znači jedan dio tradicije ulazi u povijest", rekao je Antun Golubović iz Odbora za svinjogojstvo Hrvatske poljoprivredne komore.

"Posljedice na veliku proizvodnju neće imati, ali imat će na sva mala gospodarstva koji su imali jedan dio egzistencije s tih par svinja, imali su za vlastite potrebe. Sada se socijalni slučaj samo produbljuje i ostaju samo na socijalnoj pomoći, time se stvara više socijalno ugroženih", dodao je.

"Svinja neće nestati jer je ovo sada negdje između 2,5 i tri posto. Oko 2,5 posto svinja što se nalazi u Hrvatskoj. To nije velik broj, ali je velik broj domaćinstava jer su to većinom bili manji proizvođači za vlastite potrebe koji su od toga imali dodatan prihod da bi mogli preživjeti zimu. Ostat će samo velika gospodarstva, a nažalost s time odumire i tradicija. Mislimo da se sada izvršava i ta zabrana, što se nekad govorilo i strahovalo od toga", objasnio je Golubović.

"Dio stočara namjerava prosvjedima stati ovome na kraj", istaknula je reporterka.

