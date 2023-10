Mještanima prekipjelo: "Imam osjećaj da je svakih pet minuta potres, sve se trese, cijela kuća, ormari, prozori, čaše..."

Umjesto u kolicima, Željka svoju bebu mora nositi u naručju.

"Kada se dva kamiona susreću, mi se moramo s kolicima bacati doslovno sa strane u jarak, više se ne vozimo s kolicima, uzmemo auto i idemo tri kilometra do grada da bi mogli prošetati s bebom", rekla je Željka Zorko.

Ovdje mukama nije kraj. Opasnost je i kamenje koje leti uokolo.

"Nama je kamen srećom pogodio u kolica, u krović, tako da se ništa nije desilo, ali muku mučimo s brzinom automobila, kuće nam se stalno tresu", istaknula je Zorko.

"Imam osjećaj da je svakih pet minuta potres, sve se trese, cijela kuća, ormari, prozori, staklo, čaše", izjavio je Luka Kordić.

Problem je uopće ući i izaći iz dvorišta.

"Jedan od većih problema je da je cesta od vožnje tih silnih kamiona propala i gotovo je nemoguće izaći da podvozje auta ne zapne i to je jedan veliki problem. Kad su radili zamolili smo da navezu, ali nisu našli za shodno", objasnila je Alenka Blažević.

"Ovdje se dva kamiona, kipera ne mogu mimoići, jedan mora ići na trotoar zapravo, to je taj problem, alternativa sigurno postoji", napomenuo je Mario Tomac.

Mjesni odbor nudio je alternativne pravce. Predlagali su pontonski most preko rijeke, no to nije prihvaćeno, donosi reporter Dnevnika Nove TV Vanja Margetić.

"Drugi pravac je preko Sajavca, Kamenskog na Turanj, treći pravac je ispod tzv. Vukelićevog mosta, put pored nasipa postojećeg, zaobišao bi se ovaj dio, izašlo bi se u Turnju, ne kod škole, nego poslije", poručila je Ana Hajsan, predsjednica Mjesnog odbora Gornje Mekušje.

Iz Grada umiruju mještane. Brojni sastanci urodili su plodom. Obilazak bi trebao uskoro zaživjeti.

"Kamionski promet iznad deset tona neće ovom prometnicom ići nego će ići obilaznim pravcem prometnice, Kamensko, Sajevac, Turanj", kazao je Dario Greb iz Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo u Karlovcu.

Bar neka utjeha za građane, koji kompletan prestanak teškog prometa očekuju do 2025. godine.

