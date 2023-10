VELIKA FOTOGALERIJA Ovako danas izgleda sumanutost rata na Bliskom istoku: Posvuda su tijela u vrećama, Gaza je sravnjena sa zemljom

Najmanje 1055 ljudi ubijeno je u Gazi otkako je Izrael započeo zračne napade na palestinsku enklavu u subotu kao odgovor na napade Hamasa, priopćilo je u srijedu palestinsko Ministarstvo zdravstva u Gazi. Dodatnih 5184 ljudi je ozlijeđeno, priopćilo je ministarstvo.

Izraelska vojska priopćila je da je bombardirala Islamsko sveučilište u Gazi jer su ga militanti Hamasa koristili kao poligon za obuku vojnog obavještajnog osoblja te za razvoj i proizvodnju oružja.

Hamas je također prikupljao novac za terorističke operacije na sveučilišnim konferencijama, priopćila je vojska.

Izrael je opisao sveučilište kao "važno operativno i vojno središte" za Hamas, skupinu koja vlada Pojasom Gaze i koja je pokrenula veliki napad na Izrael tijekom vikenda u kojem je 1200 ljudi u Izraelu poginulo, a više od 2700 je ozlijeđeno.

U galeriji pogledajte današnje fotografije Gaze i ključnih događanja petog dana rata na Bliskom istoku.

This is the Beverly Hills of Gaza. This is where all the leaders of Hamas have their palaces. Or should I say, had their palaces.



And let there be no doubt, the IDF is just getting started. pic.twitter.com/Q2Ip2byEYd