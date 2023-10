VIDEO/FOTO Izrael naredio evakuaciju milijun ljudi u Gazi, stigle i optužbe da je koristio bijeli fosfor: "Sad je vrijeme za rat"

Izrael planira započeti kopnenu ofenzivu, zapovjednik izraelske vojske poručio: Sad je vrijeme za rat

7:35 Izraelske zračne snage su objavile da je tijekom noći u Gazi pogođeno 750 meta, uključujući podzemne Hamasove terorističke tunele, vojne komplekse i položaje, rezidencije viših terorističkih operativaca koji se koriste kao vojni zapovjedni centri, skladišta oružja, komunikacijkee sobe i visoko pozicionirane terorističke operativce.

7:25 Ujedinjeni narod pokušavaju dobiti pojašnjenja od izraelskih dužnosnika na najvišoj političkoj razini, nakon što je UN-u izdana šira naredba o evakuaciji od naredbe koju su objavile Izraelske obrambene snage (IDF).

"Ovo je potpuno bez presedana", rekao je dužnosnik govoreći za Associated Press pod uvjetom anonimnosti jer nije bio ovlašten javno govoriti.

#UPDATE Israel's army calls for all Gaza City residents to evacuate their homes and head south of the territory "for their safety".



"The IDF (Israeli Defense Forces) calls for the evacuation of all civilians of Gaza City from their homes southwards for their own safety and… pic.twitter.com/VX2AwoGeeL — AFP News Agency (@AFP) October 13, 2023

7:15 Izrael i Bijela kuća osudili su izjave bivšeg američkog predsjednika Donalda Trumpa u kojima je hvalio militantnu skupinu Hezbolah koju podržava Iran i kritizirao izraelskog premijera Benjamina Netanyahua zbog napada palestinskog Hamasa.

Trump, koji je favorit za stranačkog predsjedničkog kandidata 2024., i Netanyahu imali su blizak odnos za vrijeme Trumpova mandata. No, Trumpa je zasmetalo što je Netanyahu čestitao Bidenu na pobjedi na predsjedničkim izborima 2020. koje Trump još uvijek naziva lažnim.

Broj stradalih neumoljivo raste

7:10 Izraelski dužnosnici kažu da je broj mrtvih unutar Izraela porastao na više od 1300. Vlasti u Gazi priopćile su da je više od 1500 Palestinaca ubijeno i više 6000 ranjeno u osvetničkim izraelskim zračnim udarima.

No water. No fuel. No electricity. No assistance. No escape from the bombing.



Aid freezes risk further punishing Palestinian civilians who are already facing unprecedented repression and violence.



Read more in today's Daily Brief: https://t.co/lcHFP0KlOv pic.twitter.com/0YQlXV2yFc — Human Rights Watch (@hrw) October 13, 2023

7:00 Iranski ministar vanjskih poslova Hossein Amirabdollahian rekao je da će nastavak zločina nad Palestincima izazvati odgovor ostatka Osovine i da će Izrael biti odgovoran za posljedice. Upozorio je da se raseljavanje Palestinaca i isključenje vode i struje u pojasu Gaze smatraju ratnim zločinima.

"Neki zapadni dužnosnici doveli su u pitanje postoji li namjera da se otvori novi front protiv cionističkog entiteta. Naravno, u svjetlu nastavka ovih okolnosti koje su ratni zločini", rekao je ministar, govoreći preko prevoditelja, na televiziji nakon svoje dolazak u Bejrut.

Nije precizirao, ali se Osovina otpora odnosi na savez između Irana, palestinskih militantnih skupina, Sirije, libanonske militantne skupine Hezbolah i drugih frakcija, prenosi Reuters.

Izrael sprema kopnenu ofenzivu

6:55 Izraelska vojska priprema kopnenu ofenzivu što je potez koji će vjerojatno povećati broj mrtvih. Smatra se da je u sukobu već poginulo blizu 3000 ljudi.

Tel Aviv je priopćio da će potpuna opsada Gaze ostati na snazi sve dok militanti Hamasa ne oslobode oko 150 taoca otetih tijekom ubojitog upada.

EXCLUSIVE: Operational update by IDF Spokesperson @jconricus as the war against Hamas continues. https://t.co/MFAOiCSssH — Israel Defense Forces (@IDF) October 13, 2023

6:50 Britanski premijer Rishi Sunak pozvao je Izrael da zaštiti obične Palestince dok progoni militante Hamasa odgovorne za ubojstvo Izraelaca.

Downing Street je potvrdio da je premijer razgovarao sa svojim izraelskim kolegom Benjaminom Netanyahuom u četvrtak nakon što je pristao poslati brodove Kraljevske mornarice i nadzorne zrakoplove Kraljevskog ratnog zrakoplovstva kao potporu Tel Avivu nakon napada Hamasa.

HRW: Izrael koristio bijeli fosfor u Gazi i Libanonu

6:45 Human Rights Watch (HRW) je optužio Izrael za korištenje streljiva s bijelim fosforom u vojnim operacijama u Gazi i Libanonu i upozorio da uporaba takvog oružja dovodi civile u opasnost od ozbiljnih i dugotrajnih ozljeda.

Upitana za komentar na optužbe, izraelska vojska je odgovorila da trenutačno nije upoznata s korištenjem oružja koje sadrži bijeli fosfor u Gazi. Nisu komentirali tvrdnje o uporabi u Libanonu, prenosi Reuters.

BREAKING: Israel has used white phosphorus in military operations in Gaza and Lebanon, putting civilians at risk of serious and long-term injuries.



White phosphorus causes excruciating burns and can set homes afire. Its use in populated areas is unlawful.https://t.co/TbCVA5Qynp pic.twitter.com/4UKANHTwI2 — Human Rights Watch (@hrw) October 12, 2023

6:40 Američki državni tajnik Antony Blinken je pozvao Izrael da pokaže suzdržanost, ali je također ponovio podršku Amerike i rekao: "Mi ćemo uvijek biti uz vas."

U petak se trebao sastati s jordanskim kraljem Abdulahom i Mahmudom Abbasom, šefom palestinskih vlasti na Zapadnoj obali pod izraelskom okupacijom, u Jordanu u sklopu bliskoistočne turneje čiji je cilj zaustaviti širenje rata. Planirao je i posjetiti ključne saveznike SAD-a Katar, Saudijsku Arabiju, Egipat i Ujedinjene Arapske Emirate - neke s utjecajem na Hamas, islamističku skupinu koju podupire Iran.

Izrael gomila tenkove kod pojasa Gaze

6:35 Hamas je pozvao Palestince da u petak ustanu u znak prosvjeda protiv izraelskog bombardiranja enklave, pozivajući Palestince da marširaju do džamije Al-Aqsa u istočnom Jeruzalemu i sukobe se s izraelskim trupama na Zapadnoj obali.

6:30 Izrael gomila tenkove kod pojasa Gaze uoči planirane invazije kako bi uništila palestinsku militantnu skupinu Hamas koja vlada enklavom. Izrael je obećao osvetu za subotnji napad, najsmrtonosniji u izraelskoj povijesti.

Šef izraelske vojske, general-pukovnik Herzi Halevi, rekao je da će izvući pouke iz sigurnosnih propusta oko Gaze koji su omogućili napad. "Učit ćemo, istraživat ćemo, ali sada je vrijeme za rat", rekao je.