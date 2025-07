Ivana Pezo Moskaljov uoči vojnog mimohoda: ''Džabe sve i da smo naoružani do zuba, sve to bez ovoga nema smisla"

Spekatakularni mimohod povodom 30. obljetnice Oluje održava se 31. srpnja u Zagrebu, a gledatelji će sve moći pratiti 15:30 na programu Nove TV.

Značaj mimohoda, sjećanje na Oluju i sve najbitnije informacije donijet će već dobro uigrana ekipa informativnog programa - Marija Miholjek i Saša Kopljar vodit će gledatelje kroz sve detalje, među komentatorima bit će Ivana Petrović, a jedna od reporterki na samoj trasi mimohoda bit će i Ivana Pezo Moskaljov, koja vojni sektor prati godinama i koja je za ovu prigodu idealna sugovornica.

"Iznimna je čast izvještavati o vojnom mimohodu uoči jednog od najznačajnijih datuma u hrvatskoj povijesti, biti dio velike, uigrane i profesionalne ekipe kojoj je povjeren taj zadatak. Slično je bilo i prije deset godina, ali sada je moja uloga puno izazovnija i uzbudljivija", najavljuje Pezo Moskaljov koja će razgovarati i s brojnim gostima mimohoda.

Na mimohodu ćemo vidjeti i novu opremu Oružanih snaga RH, a na pitanje ulaže li se dovoljno u vojsku, odgovara kako je ključno pametno ulaganje.

"Sigurnost nema cijenu – rekli bi vam na ovo u Glavnom stožeru i Ministarstvu obrane. I to je točno. Sigurnosno okruženje u Europi u većoj je mjeri utjecalo na modernizaciju i opremanje.

Hrvatska ima i vlastitu vojnu industriju, ozbiljne tvrtke koje imaju veliku izvoznu priču. Jednu gradimo i s domaćim bespilotnim letjelicama koje su se pokazale dobrima i na ukrajinskom bojištu. Vojni proračun posljednjih godina je znatno veći. Činjenica je - ulaže se daleko više. No, pitanje je gdje sve, koliko i kako?

Kako je potrošen novac, dijelom će se vidjeti i na vojnom mimohodu. Preko Leoparda, Bradleyja, Mistrala i Bayraktara. Američki helikopteri mijenjaju ruske... Nabavlja se sustav poput HIMARS-a, CAESAR haubice. Možda i jesmo kompletirali eskadrilu borbenih aviona nakon niza loših pokušaja - imamo Rafale, ali još šteka s boljom protuzračnom obranom. Država je i ratnoj mornarici bila maćeha. Ruku na srce, nije se ulagalo na moru. Najave su da će se i to promijeniti.

Mišljenja sam da vojne nabave trebaju biti pomnije dogovarane i definirane, ne samo u planovima o razvoju iste te vojske, nego i na ključnim sastancima na kojima se donose odluke, ali i na terenu. Strateški dokumenti koji su nedavno dobili saborski blagoslov neće imati nikakvu težinu i bit će beskorisni bude li se u vojni šoping, na koji se troše deseci milijardi eura, išlo brzopleto i neracionalno - bez jasnih prioriteta. Džabe sve i da smo 'naoružani do zuba' ako ćemo vojsku opteretiti sustavima koji ne samo da su skupi za održavanje, već ih se i ne koristi ispravno i pametno. I ne znače ništa ako su u rukama ljudi koji su neiskusni i nisu dovoljno obučeni.

Nema smisla kupovati, ako na kraju ne znamo što ćemo s tim. Da se razumijemo, ulaganje u tehniku koja je prije toga bila zanemarivana nema smisla bez ulaganja u vojni kadar - i ljude".

Smatra da bi se i rokovi za uvođenje vojnog roka još mogli pomicati.

"Bude li sve po zacrtanom planu, vjerujem da hoće, moguće da će se rokovi još malo pomicati. Nisam protiv povratka obveznog vojnog roka, ali tih nekoliko tjedana, točnije dva mjeseca mi izgledaju 'smiješno' za ozbiljnu obuku i stegu kakvu država misli da će dobiti od ročne vojske nove generacije i koju bi htjela i morala zadržati u sustavu. Neće stići upoznati svoju vojarnu, naučiti oslovljavati nadređene po činu, a kamoli oružje koje će zadužiti. Da se mene pita, četiri do šest mjeseci bio bi minimum. Kako bilo, nadam se da nikada neće biti u prilici naučene vještine primjenjivati u nekoj ratnoj operaciji. Žene su do sada bile pošteđene te avanture. Mogle su se prijaviti dragovoljno, mogu to i dalje. Da sam mlađa i okretnija i da su stvari posložene drugačije, možda bih sama uskočila u vojničke čizme i pridružila im se“, otkriva Pezo Moskaljov.

Ova iskusna novinarka na Novoj TV već je dvadeset godina, specijalizirala se za izvještavanje iz vojnog sekotra, ali nije joj problem prihvatiti se bilo kakvog novinarskog zadatka. U redakciji je poznata kao netko tko zna svaki kadar, ima gotovo svaki kontakt, sjeća se svih ključnih događaja u novijoj povijesti Hrvatske.

"Nije mi još dosadilo"

"Tko to priča", pita u šali Ivana pa otkriva što je drži u novinarstvu:

"Nije mi još dosadilo, ima još priča koje treba ispričati, doduše i mladim kolegama pokazati gdje se u arhivi skrivaju "svi ti kadrovi". Uz koju čarobnu riječ, jednostavno ih je pronaći".

Ona je pronašla brojne rupe u sustavu, otkrila brojne afere u vojnom sektoru, ali nema priče na koju posebno ponosna.

"Otvoreno smo progovarali o problemima u Oružanim snagama kada su oni htjeli da se o tome šuti. Otvarali smo priče o drogi u vojsci, vojnom neboderu čija je cijena vrtoglavo rasla s njegovom gradnjom, a sada ga ne koriste kako su zamislili, o preplaćenom remontu ruskih helikoptera, Rusima u ZTC-u, fijasku sa servisom kanadera...

Nije uvijek bilo baš sve tako sjajno i idealno kako se predstavljalo. Nije ni sada, a i javnost i porezni obveznici koji sve plaćaju imaju pravo znati kako se troši i gdje završava njihov novac. Sjećam se i trakavice oko neisplate dnevnica vojnicima iz Počasno-zaštitne bojne koji su potpora predsjedniku i načina na koji su, tada posvađane strane bile ukopane u rovovima. Trajale su međusobne optužbe, politička prepucavanja... Od te priče nismo odustajali, a nakon nekog vremena na Pantovčaku mi je prišao jedan od pripadnika PZB, onih preko čijih leđa se sve prelamalo. Potapšao po leđima i rekao: "Hvala vam, isplatili su nam zaostatke''..."

Otkriva da Nova TV za gledatelje u četvrtak priprema pravi spektakl.

Specijalnu emisiju uređuje urednica Ivana Ivančić, a vjerujem da ćemo pod njezinom palicom gledateljima Nove TV u nekoliko sati programa uživo prenijeti impresivnu sliku, zajedništvo, emociju i ponos onih koji su dali svoj obol u obrani zemlje i zaslužni su za slobodu, prekaljenih ratnika, ali i mladih uzdanica – generacija koje sada baštine to nasljeđe i brinu o sigurnosti. Javljat ćemo se s relevantnim sugovornicima i našim komentatorima i biti na svim ključnim pozicijama, ne samo duž Vukovarske ulice. Ne trebam napominjati da smo ritam i taktove koračnice svladali - lijeva, lijeva…

Vojni mimohod Oružanih snaga povodom 30. obljetnice Oluje moći ćete pratiti uživo u specijalnoj emisiji Nove TV koja počinje od 15:30, a gledatelji će osim na Novoj TV, sve moći pratiti i na portalu DNEVNIK.hr.