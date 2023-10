VIDEO/FOTO Eksplozije odjekuju svakih nekoliko minuta: "Ne mogu prestati razmišljati o svoje četiri kćeri"

Palestinski spasilac Ibrahim Hamdan gotovo je stalno na dužnosti od subote i sa svojim timom pokušava izvući preživjele iz kuća uništenih nemilosrdnim udarima na Pojas Gaze.

Izrael je počeo bombardirati Gazu u subotu ubrzo nakon što je oružano krilo militantne islamističke skupine Hamasa koja vlada enklavom probilo ograde i poslalo stotine pripadnika da divljaju u izraelskim gradovima, ubivši 1200 vojnika i civila, uključujući djecu, kaže izraelska vojska.

Ovo je dosad najjače izraelsko bombardiranje Gaze, koja je duga samo 40 kilometara. U Gazi živi 2,3 milijuna ljudi u skučenim gradovima i izbjegličkim kampovima s nekoliko skloništa. Ti ljudi nemaju kamo pobjeći.

Toliko je zgrada uništeno, uključujući mnoge u kojima su živjeli civili, da spasilačke službe ne uspijevaju brzo doći do stalno novih bombardiranih mjesta.

Eksplozije izraelskih zračnih napada odjekuju svakih nekoliko minuta - u Gazi je dosad ubijeno više od 1500 ljudi, među ubijenima su stotine djece, kažu lokalne zdravstvene vlasti.

Ceste pune kratera od izravnih pogodaka ili zakrčene ruševinama od obližnjih udara ometaju spašavanje. Susjedi stradalih ljudi izvlače komade ruševina u potrazi za preživjelima ili se nadaju da će izvući tijela za pokop.

U nedostatku teških strojeva poput mehaničkih kopača i buldožera, spasioci lopatama i drugim alatima pokušavaju izvući ljude iz ruševina.

One million and two hundred thousand Palestinians in #Gaza and the North, facing the threat of losing their lives with nowhere to go. The warnings and threats by the IOF to civilians to evacuate their homes are alarming and horrifying. #Gaza_under_attack #civilians #IHL