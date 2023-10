Human Rights Watch: Izrael je koristio zabranjeno oružje u Gazi i Libanonu

Upitana za komentar na optužbe, izraelska vojska je odgovorila da "trenutačno nije upoznata s korištenjem oružja koje sadrži bijeli fosfor u Gazi". Nisu komentirali tvrdnje o uporabi u Libanonu, prenosi Reuters.

Izrael je bombardirao Gazu kao odmazdu za Hamasov napad u gradovima južnog Izraela u kojem je ubijeno najmanje 1300 ljudi. U Gazi je ubijeno najmanje 1500 Palestinaca, a Izrael je također gađao i libanonski Hezbolah.

