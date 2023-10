VIDEO Izrael grupira vojsku i sprema kopnenu invaziju: Ratna mašinerija spremna za potez bez presedana

Izraelska vojska u petak je pozvala sve civile grada Gaze, više od milijun ljudi, da se presele na jug u roku od 24 sata, istodobno gomilajući tenkove u blizini Pojasa Gaze uoči očekivane kopnene invazije.

Dužnosnik Hamasa rekao je pak da je izraelsko upozorenje u vezi s evakuacijom Gaze "lažna propaganda" i pozvao građane da ne nasjedaju na to.

U međuvremenu, Izrael grupira vojsku i seli je u blizini pojasa Gaze. Izraelski ratni stroj priprema se za ono što mnogi kažu da je bez presedana. Kopnena ofenziva tek treba početi. Šestog dana rata i dalje traje bjesomučno izraelsko bombardiranje Gaze, koja je duga samo 40 km. U Gazi živi 2,3 milijuna ljudi u skučenim gradovima i izbjegličkim kampovima s nekoliko skloništa. Ti ljudi nemaju kamo pobjeći, a najgore tek slijedi.

Ljudi u pojasu Gaze evakuiraju se. Tamo je dosad ubijeno više od 1500 ljudi, među ubijenima su stotine djece, kažu lokalne zdravstvene vlasti.

Brojke bi mogle rasti, ako Izrael napravi ono što već danima najavljuje. Izraelski rezervisti vraćaju se iz cijelog svijeta u Izrael i pridružuju se aktivnoj vojsci.

‼️🇮🇱🚀🇵🇸 Israelis film hundreds of missiles in a courtyard, probably being delivered by the #American military cargo planes we saw landing in #Israel this week? The Israeli man says on the video:



‼️ These are all getting prepared to be dropped on #Gaza tomorrow. pic.twitter.com/jT6E5OGvNr