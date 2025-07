VIDEO Drama na plaži: Pilot borbenog aviona izveo nevjerojatan manevar, malo je falilo do katastrofe

Oko 250.000 ljudi svake godine posjeti Gijón Air Festival, jedan od najpoznatijih zrakoplovnih događaja u Španjolskoj, koji se održava od 2006. godine. U sklopu njegova 19. izdanja održanog u nedjelju iznad zaljeva San Lorenzo u pokrajini Asturias pilot ratnog aviona izveo je nevjerojatan manevar od kojega je mnogima zastao dah.



Snimke koje kruže društvenim mrežama prikazuju avion EF-18 Hornet španjolskog ratnog zrakoplovstva, kako leti prema plaži punoj kupača, neposredno prije nego što izvede manevar na nebu - avion se preokrenuo i naglo spustio te preletio iznad plaže.

Na jednoj od snimki čuje se skupinu gledatelja koja uznemireno komentira prizor zbog blizine aviona, a na društvenim mrežama povela se čak i rasprava je li riskantni manevar bio planiran ili je riječ o pogrešci pilota.

"Izgledalo mi je kao da je tijekom okreta izgubio previše visine. Možda je samo do kuta snimanja", neki su od komentara dok su drugi hvalili vještinu pilota.

Izbjegnuta ogromna katastrofa

O manevru piše i portal The War Zone s naglaskom na to da je pilot na taj način vjerojatno sasvim nehotice istaknuo jednu od najznačajnijih kvaliteta Horneta, a to je sposobnost tog borbenog zrakoplova da usmjeri nos pod ekstremnim kutovima napada (visoka alfa), posebno tijekom manevara pri manjim brzinama.

"Da nije bilo sposobnosti F/A-18 da to učini, pilot i brojni ljudi u publici najvjerojatnije ne bi preživjeli. Da se mlažnjak zabio u plažu, to bi dovelo do ogromne katastrofa", navodi se u članku.

"Prvi put kad smo gledali video, nije bilo obilježja veće pogreške u rutini poput ulaska u manevar ispod propisane visine ili pilotova pokazivanja pred publikom. Španjolske zračne snage su profesionalna služba i ideja da bi jedan od njihovih pilota borbenih zrakoplova učinio takvo što, posebno pred tisućama ljudi, malo je vjerojatna. Također, izvođenje takvog manevra leteći pod okomitim kutom u odnosu na publiku izuzetno je opasno jer bi zamah mlažnjaka mogao preći liniju leta i uletjeti u publiku. O ovom riziku se obično govori na svakom zrakoplovnom showu", podsjeća se u članku te podsjeća da da je Španjolska ostala bez Horneta tijekom probnog leta za rutinu zrakoplovnog showa još 2023. godine.

"Kada se pomno pogledaju brojni videozapisi, čini se da je pilot možda zapravo izbjegavao ptice na putanji leta mlažnjaka. To bi objasnilo brzo oštro okretanje. Katastrofalan udar ptice dok je letio pod ovim kutom prema publici mogao je rezultirati velikom katastrofom", upozorava se u članku.

"Pilot je djelovao..."

Ubrzo se oglasilo i španjolsko ratno zrakoplovstvo i kazalo: "Kao što ste vidjeli, jedan od naših borbenih zrakoplova F-18 izveo je manevar izbjegavanja nakon što je otkrio jato ptica na svom putu. Ova radnja dio je standardnog protokola za očuvanje sigurnosti pilota i sigurnosti javnosti."

"Naši piloti su obučeni da reagiraju u milisekundama na bilo koji nepredviđeni događaj. U ovom slučaju, pilot je djelovao s uzornom brzinom i profesionalnošću, izbjegavajući mogući sudar bez ugrožavanja izložbe. Sigurnost je i nastavit će biti naš glavni prioritet na svakoj zrakoplovnoj priredbi. Hvala svim sudionicima na entuzijazmu i povjerenju. Nastavimo letjeti zajedno!“ poručili su iz španjolskog ratnog zrakoplovstva.

Upravo se u Španjolskoj prošloga mjeseca galeb sudario s borbenim zrakoplovom i probio staklo kokpita dok je sudjelovao u letu iznad vojne zračne baze San Javier.