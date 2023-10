ŠOKANTNA SNIMKA Skandal u riječkom Uredu za socijalnu skrb: "Vi joj kažete ovako - ako ne budeš to napravila, klinci idu u dom. I to je to, pa sad biraj"

Ekipa Provjerenog u posjedu je snimke razgovora suradnice Ureda za socijalnu skrb u Rijeci i stranke u postupku, oca.

Djelatnica: "Vi ćete dobiti skrbništvo, samo sad kažem – dal će to biti sada dok je privremena mjera, pa kasnije ćete se vi još sudski boriti za to, ne znam".

Otac: "To u svakom slučaju ja sam pokrenuo".

Djelatnica: "Tako da vas molim, probajte vi, ja sam njoj to isto rekla, nemojte reći da sam vam rekla . Znači mama, bilo bi dobro da to uzme *****, vidite da vam je puno te djece. Ja ću nekako probati malo sa te druge strane obraditi. To je sve što mogu napraviti do kraja."

Otac: "To je znači danas bio razgovor između vas i ***** (pravnica centra) kada smo mi otišli ća."

Djelatnica: "Da, i naša pravna služba. I onda smo malo vidjeli što i kako, vi ste ostavili dobar dojam."

Otac: "Još će se dojam tu popraviti sad kad kupim stan, nema šta da mi nađu, nema zamjerke."

Ekipa Provjerenog najodgovornijem čovjeku ureda, Karlu Balenoviću, dala je da posluša snimku razgovora između oca koji se bori za skrbništvo i voditeljice mjere nadzora u područnom uredu Rijeka.

"Ovo nije profesionalan postupak i profesionalan način. Ta osoba, ako je sve to prenijela ocu, ona podliježe da se protiv nje podnese prijava", rekao je ravnatelj.

Pročitajte i ovo Analiza Ivana Odrčića Bukti novi rat u svijetu: Slijedi li nam još jedan val rasta cijena hrane, plina i nafte?

Odvjetnica Katja Jajuš kaže: "Ovdje se radi o zlouporabi položaja i ovlasti, kada je određena osoba koristeći svoj položaj zlouporabila svoj položaj da bi druga strana dobila nešto što joj možebitno ne bi pripadalo".

Provjerenom se obratilo još nekoliko majki koje ističu slične probleme s kojima su se susrele u Centru za socijalnu skrb, odnosno područnom uredu Rijeka.

"Umjesto njega je pisala mailove na način da mu pomogne da me dovede u što nepovoljniji položaj", kaže jedna.

"Pa po meni je problem što otac raspolaže informacijama iz Centra jer on točno zna kada su me zvali, kad sam ja bila, što su oni meni točno rekli, i onda se poziva na njegove rečenice", rekla je druga.

"On je u nekoliko navrata i prijetio i obavještavao me o cjelokupnoj situaciji, kako postupak ide, obavještavao me apsolutno o svemu. Znao je cijelu proceduru kako će se odvijati i zapravo se istim tim redosljedom procedura i odvijala", rekla je treća.

Suradnica centra ovako je savjetovala:

Djelatnica: "Dobro ****, tu se gleda roditelj koji je kvalitetniji. Ona se jadna trudi ali ne može ona brižna. Pa vidite kako izgleda. Ona njih voli, daleko od toga."

Otac: "Da, ali ne živi se od ljubavi, ja joj to uvijek kažem."

Voditeljica mjere nadzora osoba je koja ima ključnu ulogu u pružanju informacija i preporuka Centru za socijalnu skrb, kao i sudu koji donosi odluke o skrbništvu.

"Između ostalog radi se i o odavanju službene tajne, s obzirom da je osoba dužna - u ovom slučaju voditeljica nadzora - čuvati profesionalnu tajnu. Što je u konkretnom slučaju izostalo", ističe odvjetnica Jajuš.

Očekuje se da njezina procjena bude neutralna i nepristrana prema oba roditelja, no u ovom slučaju svjedočimo suprotnom.

Pročitajte i ovo Očevid u tijeku Teška prometna nesreća na Krku, poginula jedna osoba

Djelatnica: "Onda ćemo mi kao Centar, jel tako, napisati svoju suglasnost, da se mi sa time slažemo. I to bi bilo onda to. A s druge strane joj kažete – ovako **** ja bih to tako napravila, ja vam to tako predlažem. Vi joj kažete ovako ****, slušaj me, ako ne budeš to napravila, klinci idu u dom. I to je to, pa sad biraj", savjetovala je oca u postupku.

Otac: "Na neki način onda je kao ucjenjujem?"

Djelatnica: "A čekajte malo tata, to vam je tako."

Otac: "Ne može tako nešto na silu, mora lijepo diplomatski se riješiti.

Probajte tata, ja vam samo kažem kakvo je stanje stvari, što su meni rekli iz Centra."

"Voditelj nadzora prilikom svoje komunikacije s ocem, u biti na određeni način sugerira ocu koje radnje treba poduzeti. Između ostalog sugerira ocu šta bi on trebao napraviti, kome bi se trebao obratiti kako bi na određeni način dobio skrbništvo", kaže odvjednica i dodaje kako se vidi da osoba koja vrši nadzor također manipulativno postupa, "između ostalog na određeni način čak podcijenjuje majku na način da upotrebljava rečenice - pa pogledajte i sami ste svjesni činjenice koliko je ta majka jadna."

Protiv oca, s kojim voditeljica mjere nadzora srdačno razgovara i preuzima ulogu njegova savjetnika i odvjetnika, u tijeku je 13 kaznenih postupaka, a posljednja optužnica na riječkom sudu zaprimljena je 23. siječnja 2021. Centar, koji je nešto ranije također protiv njega podigao kaznenu prijavu – na sve je ovo, čini se, zažmirio.

Reporterka Provjerenog Barbara Majstorović Ivezić obratila se Ministarstvu rada i socijalne skrbi. Zanimalo ju je tko su osobe koje provode nadzor u obiteljima.

"Voditelji mjera su prvo stručnjaci koji su po svojim bazičnim profesijama educirani za rad sa takvim obiteljima", kaže ravnateljica Zavoda za socijalnu skrb Tatjana Kaktić Stanić.

U teoriji bi to zasigurno trebalo biti tako, a je li to baš tako i u praksi? Voditeljica mjere nadzora u ovom slučaju nije zaposlenica Centra, nije socijalna radnica niti psihologinja.

Kaktić Stanić ističe kako u pojedinim centrima, to jest, područnim uredima, je manjak voditelja mjere, pa se to radi izvan radnog vremena, a na području Rijeke i Primorsko-goranske županije je i značajan manjak socijalnih radnika i socijalnih pedagoga.

Pročitajte i ovo Rat na Bliskom istoku VIDEO/FOTO Raste broj žrtava u Gazi. Oko 40 posto ranjenih su djeca: "Većina dolazi iz ruševina vlastitog doma"

Dakle, riječ je o osobama koje centri šalju u obitelji, koje procjenjuju situaciju u obitelji, pišu izvješća, te često svjedoče na sudu umjesto djelatnika Centra. Koje su njihove kompetencije za ovaj posao?

"Oni nisu do sada bili posebno obučavani za to. Prvo radi ovog što smo i sami vidjeli da tu postoji potreba, pogotovo kod ovog broja stručnjaka koji nisu bazično stručnjaci profila koji ima sustav socijalne skrbi. A imali smo značajan dio učitelja i profesora", kaže ravnateljica.

Svi s kojima je ekipa Provjerenog razgovarala potvrdili su da je osoba sa snimke ista ona koja je i njima bila u nadzoru. I svi oni sumnjaju prije svega u profesionalnost, a potom i u zakonitost odluka koje su donesene.

"Je apsolutno sadržaj naših razgovora u potpunosti prenosila ocu, kopije slala mu također, copy-paste slala mu na telefon. Moram naglasiti da obrnuto nije bilo", kazala je sugovornica Provjerenog i dodala: "Čak mu je odavala i lokacije gdje se dijete i ja nalazimo da nam napravi kako bi se reklo sačekušu i izazove konflikt."

"On je u jednom u trenutku, kada je došao na vrata, znao tko će voditi taj postupak koji će on voditi na centru", kazala je druga.

"Učestalo je govorio, još od prošle godine, dijete će doći kod mene, dao sam novce. Nikada mi nije htio otkriti svotu, ali sve je upućivalo na to da je dao novce", ispričala je treća.

Ekipa Provjerenog u posjedu je poruka koje potvrđuju izjavu posljednje svjedokinje.

U prozvanom uredu u Rijeci tvrde da će se sve okolnosti samog slučaja ispitati. No pitanje je kako je ovakav propust moguć? Jer svaki tim čine tri osobe, dakle suradnik nije jedini koji daje konačno mišljenje.

"Ja na ovo ne mogu ostati miran. Odgovorno tvrdim da će taj voditelj mjere za ovo odgovarati", ističe ravnatelj centra.

Majke koje su sudjelovale u ovom prilogu tražile su izuzeće voditeljice nadzora o kojoj smo govorili. Niti jednoj to nije bilo odobreno od strane Centra.

Obratili smo se i prozvanom područnom uredu Rijeka. Pravnica Zvonka Beg Kvaternik potvrdila je kako se stručni tim koji radi na tretmanu jedne obitelji sastoji od socijalnog radnika, psihologa i pravnika.

Ako je stručni tim obaviješten o svemu, onda za pristrano ponašanje voditeljice mjere nadzora i odgovornost za ovakve propuste snosi cijeli stručni tim, ne samo vanjska suradnica.

"S jedne strane imamo nestručne voditelje nadzora koji su vanjski suradnici, s druge zaposlenike centara koji ne kontroliraju njihov rad. Čini se da je sustav ponovno stvorio savršen način da nitko ne bude odgovoran, dok sudbina djece ostaje zarobljena u beskrajnom čekanju na konačnu odluku suda. Zašto ne učimo iz primjera drugih europskih država gdje postupci skrbništva obično traju maksimalno godinu dana, i gdje se procjene obitelji temelje isključivo na posjetima kvalificiranih socijalnih radnika iz Centra?", zaključila je reporterka Majstorović Ivezić.

Emisiju gledajte četvrtkom navečer na Novoj TV, a više o pričama iz Provjerenog saznajte na novatv.hr/provjereno



Propustili ste emisiju? Pogledajte je besplatno na novatv.hr