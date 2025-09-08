VIDEO Građani u šoku: "Policajci su čupali kamere, krvnički su tukli mladiće"

Banjalučani su proteklog vikenda bili svjedoci više policijskih racija u gradu - u šoku su ispričali da su bez ikakvih obilježja upali u restoran, razbili video nadzorne kamere i brutalno pretukli mladiće.

"U restoranu su sjedili ljudi sa djecom, kada su odjednom upali maskirani i počeli se derati. Čupali su kamere, video nadzor. Bio sam u ratu i prošao sam strahote, a ovo me sve podsjetilo na to – ispričao je jedan od svjedoka.

Osim restorana na širem području Banja Luke, policija je intervenirala i u blizini Rebrovačkog mosta. Kako je za Srpska.info opisao svjedok, do ugostiteljskog objekta stigla su dva policijska kombija i automobil marke Škoda bez registracijskih obilježja, koju su ostavili na cesti.

"Vidio sam kako izvlače dvojicu mladića iz automobila. Oborili su ih na zemlju i tukli krvnički, pred gostima lokala i prolaznicima. Bilo je neugodno gledati, a gosti su bili u šoku. Nijedan od njih nije imao značku, niti bilo kakvo obilježje da se radi o policiji", rekao je svjedok i dodao da su im naredili da nastave voziti. "Najgore je što su tome svemu svjedočila i djeca"

Iz policije su za Srpska.info odgovorili da nisu dobili nijednu pritužbu zbog postupanja policijskih službenika.

"Policijski službenici su tijekom proteklog vikenda na području koje operativno pokriva Policijska uprava Banjaluka sa ciljem održavanja javnog reda i mira, sprečavanja vršenja kaznenih djela i zloupotrebe opojnih droga izvršili službene radnje "Privremeno ograničenje slobode kretanja“ u više ugostiteljskih objekata", poručili su.