Nova sila stiže u Europu, stara nestaje u tišini: Putin ima novu vojsku

Wagner, zloglasna ruska paravojna skupina poznata po neuspjelom ustanku protiv Moskve i optužena za teška kršenja ljudskih prava u Africi, postupno se povlači s kontinenta. Njegovu ulogu preuzima nova formacija pod izravnim okriljem ruskog ministarstva obrane – Afrički korpus.

Za razliku od samostalnog djelovanja Wagnera, Afrički korpus okuplja elitne zapovjednike ruske vojske, a prioritetno zapošljava i bivše Wagnerove borce. Njegovi su operativci već raspoređeni u Maliju, Nigeru i Burkini Faso, gdje sudjeluju u zajedničkim akcijama s lokalnim vojskama.

Sigurnosni vakuum i povlačenje Zapada

Rusija time popunjava prostor koji su ostavile zapadne trupe, protjerane iz više zemalja Sahela između 2022. i 2024. zbog rastućeg antizapadnog raspoloženja. Dok je Zapad zaokupljen ratovima na Bliskom istoku, Ukrajinom i napetostima s Kinom, Moskva je postala poželjan sigurnosni partner u regiji.

Na samitu Rusija - Afrika 2023. godine Putin je otkrio da je Kremlj sklopio vojno-tehničke sporazume s više od 40 afričkih država, kojima isporučuje oružje i vojnu opremu.

U Maliju je Wagner pretrpio teške gubitke, ali je lokalnoj vojsci pomagao u borbi protiv pobunjenika.

Wagner od 2018. dominira sigurnosnim sektorom u Srednjoafričkoj Republici nakon povlačenja francuskih trupa. No, rusko ministarstvo obrane sada želi uvesti Afrički korpus, pri čemu bi vlada usluge plaćala u gotovini, piše CNN.

Prethodne istrage pokazale su da su kompanije povezane s bivšim Wagnerovim vođom Jevgenijem Prigožinom dobile koncesije za eksploataciju zlata i dijamanata u Srednjoafričkoj Republici CAR-u, jednoj od najsiromašnijih zemalja svijeta.

Prigožin je poginuo u padu zrakoplova kod Moskve u kolovozu 2023., dva mjeseca nakon pobune protiv ruskog vojnog vrha.

Analitičari tvrde da je uvođenje Afričkog korpusa svojevrsni strateški rebranding Moskve. "Ime Wagner teško je kompromitirano nakon pobune i Prigožinove smrti. Rusija sada formalizira vojne operacije pod državnom kontrolom, uklanjajući Wagnerov brend, ali zadržavajući njegovu funkciju", kaže Héni Nsaibia iz ACLED-a.

Taj potez, dodaje, Kremlju donosi veću kontrolu, međunarodnu legitimnost te manje pravnih i reputacijskih rizika.

Wagner se suočavao s tužbama i optužbama za teška kršenja ljudskih prava. EU je 2021. i 2023. uveo sankcije Wagneru i njegovim pripadnicima, dok su UN-ovi stručnjaci pozivali na neovisne istrage zbog izvansudskih ubojstava i zlostavljanja.

Sahel u kaosu

Unatoč pojedinim vojnim uspjesima, stanje u Sahelu ostaje dramatično. UN izvještava o brzom pogoršanju sigurnosti i porastu sofisticiranih terorističkih aktivnosti – od dronova do suradnje s transnacionalnim kriminalnim mrežama.

Ahunna Eziakonwa iz UNDP-a upozorava da su sigurnosni izazovi veći od kapaciteta nacionalnih vlada te da je potrebna globalna pomoć – ali uz uvjet da ona ne ugrožava ljudska prava.