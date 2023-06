Jevgeniji Prigožin: Kako je prodavač hrenovki postao Putinova ratna mašina i drski slavenski Rambo

Jevgenij Prigožin, ozloglašeni vođa privatne vojne skupine Wagner sve se otvorenije verbalno sukobljava s ruskom vojskom.

Nekada bespogovorno odan Putinov saveznik, sada se često sukobljava s moskovskom obrambenom vrhuškom oko vođenja ruske vojske, odnosno rata u Ukrajini i, kako kaže, nedovoljne podrške koju Kremlj pruža vojnicima Wagnera.

Njegova vojna skupina odigrala je važnu ulogu u ratu u Ukrajini, no već je mjesecima u javnom sukobu s ministrom obrane Sergejem Šojguom i zapovjednikom Valerijem Gerasimovom. Neki u sukobu vide njegove novoprobuđene političke ambicije.

Najnovija izjava mu je: "Nisam siguran da ćemo ostati u Ukrajini", rekao je vođa plaćenika, čije su trupe nedavno zauzele Bahmut u ime Rusije nakon najdulje i najsmrtonosnije bitke u ratu.

Tko je šef Wagnera?

Jevgenij Prigožin rođen je 1961. godine u Lenjingradu, sadašnjem Sankt Peterburgu. Otac mu je umro dok je bio dijete, a njegova je majka radila u bolnici. Nakon školovanja, postao je sitni kriminalac koji je zbog nedjela osuđen na 13 godina zatvora. Sudski dokumenti iz 1981. godine otkrivaju što se događalo i kako je djelovao. Tada, 18-godišnji Prigožin i tri prijatelja izašli su iz kafića i ugledali ženu kako sama šeta mračnom ulicom.

Jedan od Prigožinovih prijatelja odvratio je ženi pažnju tražeći cigaretu. Kad je krenula otvoriti torbicu, Prigožin se pojavio iza nje i zgrabio je za vrat, stežući dok nije izgubila svijest. Zatim je Prigožin spretno skidao njene zlatne naušnice i stavljao ih u džep. Četvorka je odjurila, ostavivši ženu da leži na ulici.

Bila je to jedna od mnogih pljački koje su Prigožin i njegovi prijatelji izveli u Sankt Peterburgu u razdoblju od nekoliko mjeseci, utvrdio je sud. Osuđen je na 13 godina zatvora. Oslobođen je 1990. i vratio se u Sankt Peterburg.

Nakon zatvora počeo je prodavati hot-dogove, odnosno hrenovke u tijestu. "Zarađivali smo 1000 dolara mjesečno, što je u rubljama bilo mnogo. Moja mama jedva da je sve to stigla izbrojati", rekao je za portal Gorod 812 iz Sankt Peterburga 2011. godine. Bio je to jedan od njegovih rijetkih intervjua.

Jevgenij Prigožin - 1 Foto: AFP

Prigožin je bio beskrajno ambiciozan i znao je uspostaviti kontakte. "Uvijek je tražio ljude na višem položaju za prijatelje. I bio je dobar u tome", rekao je biznismen koji ga je poznavao 90-ih godina, piše The Guardian, koji je intervjuirao ljude koji su ga poznavali u tom razdoblju.

Ubrzo je postao vlasnik udjela u lancu supermarketa, a 1995. je sa poslovnim partnerima otvorio restoran. Pronašao je Tonyja Geara, britanskog hotelskog menadžera koji se usredotočio na reklamiranje restorana kao najprofinjenijeg mjesta za jelo u gradu. Tamo su voljele jesti pop zvijezde i poslovni ljudi, kao i gradonačelnik Sankt Peterburga Anatolij Sobčak, koji je ponekad dolazio sa svojim zamjenikom Vladimirom Putinom.

"On će se prilagoditi kako bi zadovoljio bilo koju osobu ako nešto treba od nje. To je svakako jedan od njegovih talenata", rekao je poduzetnik koji ga je poznavao, opisujući ga. Prigožin je dugi niz godina bio vlasnik poznatog restorana gdje jedu slavni, te je osiguravao catering za mnoge poznate osobe.

Putin kao gost

Kod njega je često bio Putin, koji je često dovodio uglednike u svoj rodni grad Sankt Peterburg i restorane čiji je vlasnik bio Prigožin. Na slikama koje prikazuju Putina često se može vidjeti Prigožin.

"Putin je shvatio da mi nije teško osobno mu donositi tanjure", rekao je Prigožin. Bio je to početak veze s ruskim predsjednikom koja će rasti i širiti se na neočekivane načine. Prigožin je ubrzo počeo dobivati ugovore za opskrbu velikih vladinih događaja. Godine 2012. dobio je ugovore u vrijednosti od 10.5 milijardi rubalja (200 milijuna funti) za opskrbu moskovskih škola hranom.

Jevgenij Prigožin - 2 Foto: AFP

Nove prilike pojavile su se kada je Rusija anektirala Krim u ožujku 2014. i ubrzo nakon toga vojno intervenirala u istočnoj Ukrajini. Putin je zanijekao da su regularne ruske trupe bile umiješane u oba slučaja, unatoč brojnim dokazima.

U Rusiji su se pojavile privatne vojske koje su svoje akcije koordinirale s ruskim ministarstvom obrane, no skupina Wagner jedina se profilirala do ovih razmjera.

"Mislim da je Prigožin to izložio Putinu i ovaj se složio, tako to funkcionira", rekao je bivši dužnosnik ministarstva obrane, odbacujući nagađanja da je Wagner od samog početka bio projekt ruske vojne obavještajne službe. "Možda su ga neki ljudi savjetovali, ali na kraju je ovo bio Prigožinov projekt", piše The Guardian.

Navode kako je Prigožin od Rusije dobio zemljište, gdje su kompanije povezane s Prigožinom izgradile vojnu bazu pod krinkom dječjeg kampa. "Bio je poput psa tragača, uvijek u potrazi za novcem", rekao je za The Guardian jedan bivši dužnosnik.

Vrijedni ugovori i moćna borbena sila

Do 2015. godine Prigožinove su kompanije dobile velike ugovore vrijedne više od 92 milijarde rubalja (milijarda funti) za prehranu vojske.

Ključni trenutak za Prigožina došao je krajem 2015. kada je Putin odlučio vojno intervenirati u Siriji kako bi podržao režim Bašara Al-Asada. Prigožin je dobio ugovore za hranu i drugu robu, a također je tamo poslao Wagnerove trupe.

Wagner se u Siriji nametnuo kao moćna borbena sila, koja je igrala istaknutu, iako nepriznatu ulogu u intervenciji Moskve. Wagnerovi borci nekažnjeno su djelovali u Siriji i optuženi su za brojne ratne zločine.

Optužnica proizašla iz istrage Roberta Muellera o ruskom uplitanju u predsjedničke izbore u SAD-u 2016. navodi da Prigožin i kompanije povezane s njim stoje iza mreže protrumpovskih Facebook i Twitter profila, te da se očito radi o ruskim naporima da se pomogne Trumpovu kandidaturu.

"Miješali smo se i još ćemo"

Lažni profili dijelili su protrumpovske sadržaje i čak plaćali pravim Amerikancima za kupnju rekvizita za skupove. Američka je optužnica kasnije povučena, ali kad su ga prošlog studenoga upitali o optužbama za miješanje u izbore, činilo se da ih je Prigožin priznao.

"Gospodo, miješali smo se, miješamo se i miješat ćemo se. Pažljivo, precizno, kirurški i na svoj način, kako znamo i umijemo. Tijekom naših preciznih operacija odstranit ćemo oba bubrega i jetru odjednom", izjavio je.

Oporbeni političar Aleksej Navalni objavio je istragu o Prigožinovim poslovima, optužujući ga za za koruptivne radnje kako bi dobio posao s Ministarstvom obrane.

Ljubov Sobol, suradnica Navalnog koja stoji iza istrage, izjavila je: "Njegova su djeca cijelo vrijeme objavljivala slike na Instagramu. Preko toga smo pronašli holding, koji nam je pomogao da otkrijemo njegovo bogatstvo".

Ubrzo nakon toga, suprug Ljubov Sobol se srušio nakon što mu je muškarac koji je čekao ispred kuće zabio iglu u nogu. Sobol kaže da je uslijedila kampanja pravnog pritiska i zastrašivanja, uključujući nasilnike koji su je demonstrativno pratili svaki put kad bi izašla iz kuće.

"Ti ljudi su mi disali za vratom, svaki dan. To je logika razbojnika. Ti se petljaš u moj posao, ja ću onda u tvoj", rekla je Sobol.

Radio u sjeni za Putina

Prijetnje i zastrašivanja čine se da su njegov način djelovanja. Onaj tko bi istraživao njega, taj bi nagrabusio. Prigožinove aktivnosti proširile su se na najmanje 10 zemalja u Africi, gdje je nudio sigurnosne usluge i usluge vojničke obuke.

"Vladao je izazivajući strah", prisjetio se Marat Gabidullin, zapovjednik Wagnera koji je proveo tri mjeseca u stožeru u Siriji 2017. godine.

Putin se rugao tvrdnjama da je Prigožin bio uključen u vanjskopolitičke manevre u sjeni u ime Kremlja. "On vodi restoran, to mu je posao. On je vlasnik restorana u Sankt Peterburgu", rekao je Putin o Prigožinu tijekom intervjua za austrijsku televiziju. Nakon godina poricanja svih veza s Wagnerom, Prigožin je u rujnu objavio da je osnovao vojnu kompaniju još 2014. godine.

Priznanje je uslijedilo nakon što ga viralni video prikazuje unutar zatvora kako okupljenim zatvorenicima daje priliku da se bore u Ukrajini. Prigožin je rekao zarobljenicima da će vjerojatno poginuti na bojištu. No ako prežive šest mjeseci, bit će pušteni uz puno pomilovanje i velikodušno plaćeni.

Mihajlo Podoljak, savjetnik ukrajinskog predsjednika Zelenskog, nedavno je ustvrdio da je Wagner u posljednjih nekoliko mjeseci regrutirao više od 38.000 zatvorenika i rekao da ih je 30.000 ubijeno, ranjeno, zarobljeno ili nestalo. Optužio je Wagner da je sudjelovao u ruskom genocidu u Ukrajini.

Mnogi novi regruti bačeni su u akciju kao topovsko meso na bojišnici, dok se Prigožin svim silama trudi dokazati da su njegovi borci sposobniji za postizanje uspjeha od regularne ruske vojske, piše Guardian, opširno analizirajući lik i djelo moćnog šefa Wagnera, pri tom razgovarajući s brojim ljudima koji su ga poznavali.