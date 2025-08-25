Odgođen festival nakon pobune branitelja: "Benkovac i građani postaju teren za demonstraciju sile"

Festival "Nosi se" u Benkovcu, na kojem je u petak skupina branitelja verbalno napala novinarku Melitu Vrsaljko, konačno je odlučeno - odgađa se.

Umjetnički direktor Juraj Aras rekao je da su programski sadržaji, koji daju smisao festivalu, "obesmišljeni u društvenoj klimi u kojoj se jedan kulturni događaj sveo na demonstriranje gole sile".

"Teška ali i pristojna komunikacija koju smo u ovim napetim okolnostima ostvarili s pojedincima iz redova organizacije prosvjeda branitelja, ipak nam je ulijevala nadu da će možda nepoželjno odvijanje programa proći s minimalnim rizikom od eskalacije nasilja. Iz provjerenih izvora, međutim, doznajemo da se uz dragovoljce Domovinskog rata na prosvjed protiv "Nosi se" festivala u Benkovcu spremaju i različite grupe izvan konteksta udruga proizašlih iz Domovinskog rata i izvan lokalnih okvira Benkovca. Novim saznanjima sigurnosni rizik od nasilnih praksi se eksponencijalno povećava", objavio je Aras na društvenim mrežama.

Dodao je da su zahvalni i ponosni na brojnu podršku velikog broja građana iz raznih krajeva Hrvatske koji su bili spremni doći na festival, ali da to "potencijalno pretvara Benkovac u bojno polje", što je u kontradikciji s "njihovom misijom mirotvorstva i dijaloga".

"Naš mali organizacijski tim sa skromnom infrastrukturom ne može ovakvu situaciju kontrolirati. U atmosferi gotovo ratnog stanja u kojoj država mora angažirati ozbiljne snage sigurnosti kako bi obranila pravo svojih građana na javno, legalno okupljanje, Benkovac i njegovi građani postaju žrtve, teren za demonstraciju sile onih za koje zakoni i demokratske stečevine ove zemlje ne vrijede", priopćio je Juras.

Na napad su ranije reagirali i ministrica kulture, kao i brojni političari. Iako je bilo govora da će se festival nastaviti prema planu, iz organizacije su objavili razloge odgode.

"Mi smo u Benkovcu ipak gosti koji su u zadnjih nekoliko godina realizirali različite programe i bili dobro primljeni. Taj mali, dragi grad, njegovi stanovnici i njihova materijalna dobra trebaju ostati zaštićeni od potencijalno nasilnih skupina", poručio je Juras i zahvalio policiji i angažmanu i financijskom ulogu državnog sigurnosnog aparata za osiguravanje festivala koji je "oduvijek bio malog formata i promicao mir i nenasilje".

"U okolnostima rizika okupacije grada, bez obzira na garanciju policije, držimo jedino razumnim i odgovornim program odgoditi i realizirati ga kasnije kad se situacija smiri, možda i na nekom drugom, manje osjetljivom mjestu. Nadamo se da ova odgoda neće biti duga, a koliko će točno trajati ne ovisi samo o nama, već i o spremnosti državne, županijske i lokalne vlasti da kreira društvenu klimu u kojoj osiguravanje mirotvornog festivala neće imati obrise vojne operacije i koštati državni proračun znatno više nego potpora kulturnoj manifestaciji koja je građankama i građanima Benkovca željela ponuditi sadržaje koje inače mogu čuti i vidjeti samo ako su zbog njih spremni putovati", rekao je.