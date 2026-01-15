Obavijesti Foto Video Pretražite
Urušava se Putinova mreža saveznika? "Napustio nas je kad je bilo najvažnije"

15. siječnja 2026. @ 14:45
Vladimir Putin
Vladimir Putin Foto: Guliver/AP Photo/Pavel Bednyakov
Visoki dužnosnici su, prema izvorima, razočarani postupanjem Putina, koji je čini se, odabrao stranu.
  1. Slaven BIlić, Ivana Đeldum 16
    imaju tri kćeri

    Slaven Bilić nakon razvoda sreću je pronašao s 15 godina mlađom Riječankom, koju ne viđamo često
  2. Ante Grgurević
    Počivao u miru

    Šok u Splitu: U 51. godini preminuo legendarni košarkaš!
  3. Požar kamiona u tunelu u Austriji - 6
    Autocesta u Austriji

    FOTO/VIDEO Zastrašujuće snimke nesreće u tunelu: Stradao hrvatski vozač, liječnici mu se bore za život
Aktualnim prijepodnevom počinje nova sjednica
Aktualno prijepodne
Bura na zadnjem pitanju: "Ovo je gnjusno i odvratno", Jadroković žustro reagirao: "Ako imate takvu informaciju, dužni ste to prijaviti!"
Nova godina, nova vožnja: Ako tražite SUV, našli smo odličnu ponudu
POKROVITELJ 3D AUTO
Nova godina, nova vožnja: Ako tražite SUV, našli smo odličnu ponudu
Božinović: U Hrvatskoj je danas 101.300 stranih radnika
Najavio izmjene Zakona
Božinović otkrio točan broj stranih radnika u Hrvatskoj: "Demantirali smo zloguke proroke"
Putin je izabrao Ukrajinu: Puca povjerenje sa suradnicima
Mijenja se poredak
Urušava se Putinova mreža saveznika? "Napustio nas je kad je bilo najvažnije"
Profesor spolno uznemiravao učenicu u Imotskom
kaznena prijava
Uhićen profesor u Dalmaciji: Spolno uznemiravao učenicu?
Produjen pritvor osječkom liječniku osumnjičenom za bludne radnje prema maoljetnicima
Četiri kaznena djela
Produjen pritvor osječkom liječniku osumnjičenom za bludne radnje prema maoljetnicima
U teškoj nesreći u Austriji stradao hrvatski vozač
Autocesta u Austriji
FOTO/VIDEO Zastrašujuće snimke nesreće u tunelu: Stradao hrvatski vozač, liječnici mu se bore za život
Teška nesreća na autocesti u Sloveniji, izbio veliki požar
zatvoren promet
VIDEO Buktinja na autocesti u Sloveniji nakon teške nesreće: Odjeknula je snažna detonacija
Željko Travica zbog bolesti neće moći pratiti suđenje za ratni zločin
Objavljen i razlog
Optužen da je zarobljenicima u usta gurao ljudski mozak, ali suđenje neće moći pratiti
Povrat poreza: Najviše će dobiti mladi do 30 godina
POVRAT POREZA
Dobre vijesti za dio građana! Novac će uskoro sjesti na račune, evo tko će dobiti najviše
Litva na prvoj crti bojišnice: Kako se mala zemlja EU priprema za mogući rat
NA PRVOJ CRTI BOJIŠNICE
"Rusija će upotrijebiti vojnu silu u Europi": Članica EU-a i NATO-a priprema se za rat, nabavljaju oružje, djeca uče koristiti dronove
Aktualnim prijepodnevom počinje nova sjednica
Aktualno prijepodne
Bura na zadnjem pitanju: "Ovo je gnjusno i odvratno", Jadroković žustro reagirao: "Ako imate takvu informaciju, dužni ste to prijaviti!"
U teškoj nesreći u Austriji stradao hrvatski vozač
Autocesta u Austriji
FOTO/VIDEO Zastrašujuće snimke nesreće u tunelu: Stradao hrvatski vozač, liječnici mu se bore za život
Teška nesreća na autocesti u Sloveniji, izbio veliki požar
zatvoren promet
VIDEO Buktinja na autocesti u Sloveniji nakon teške nesreće: Odjeknula je snažna detonacija
Građani prijavili ljude s uznemirujućim maskama koji ulaze u dvorišta: Intervenirala policija, evo o čemu je riječ
drama u dalmaciji
Građani prijavili ljude s uznemirujućim maskama koji ulaze u dvorišta: Intervenirala policija, evo o čemu je riječ
show
Ljubavni život Slavena Bilića
imaju tri kćeri
Slaven Bilić nakon razvoda sreću je pronašao s 15 godina mlađom Riječankom, koju ne viđamo često
Novi blog Vedrane Rudan rasplakao čitatelje
''Izgledam poput kostura''
Nikad bolniji tekst Vedrane Rudan: ''Kosti su mi osute metastazama, nezamisliv je užas umirati od raka''
Mate Rimac ima novu djevojku?
zajednički izlazak
Mate Rimac ima novu djevojku? Kamere su ih uhvatile u prisnom trenutku
zdravlje
Njemačka navika koja smanjuje plijesan, viruse i umor – a ne košta ništa!
Svi bismo je trebali prakticirati
Njemačka navika koja smanjuje plijesan, viruse i umor – a ne košta ništa!
Kako naći motivaciju za mršavljenje? Evo 10 korisnih savjeta
Nije samo pitanje prehrane i tjelovježbe
Kako naći motivaciju za mršavljenje? Evo 10 korisnih savjeta
Nije šećer ni stres – ova svakodnevna navika ono je što vas zapravo postaruje!
Često zanemarujemo
Nije šećer ni stres – ova svakodnevna navika ono je što vas zapravo postaruje!
zabava
Klasično Balkaniranje! Pogledajte sitničavost oko parkirnog mjesta
Tko tu koga?
Klasično Balkaniranje! Pogledajte sitničavost oko parkirnog mjesta
Sami napravili svoju ralicu i nasmijali društvene mreže! Pogledajte kako čisti snijeg
Snalažljivo
Sami napravili svoju ralicu i nasmijali društvene mreže! Pogledajte kako čisti snijeg
Vozač se pokušao obračunati sa snijegom na cesti, njegov pokušaj nasmijao gledatelje
Jao…
Vozač se pokušao obračunati sa snijegom na cesti, njegov pokušaj nasmijao gledatelje
tech
VIDEO Ukrajina ima novo i krajnje učinkovito oružje protiv najopasnijih ruskih dronova
Pokretno i superprecizno
VIDEO Ukrajina ima novo i krajnje učinkovito oružje protiv najopasnijih ruskih dronova
Znanstvena zajednica digla uzbunu nakon američkog otkazivanja misije za povratak uzoraka s Marsa
To je bila najvažnija stvar
Znanstvena zajednica digla uzbunu nakon američkog otkazivanja misije za povratak uzoraka s Marsa
Želite doživjeti duboku starost? Tajna se skriva u vašim ustima
Novo istraživanje otkriva
Želite doživjeti duboku starost? Tajna se skriva u vašim ustima
sport
Šok u Splitu: U 51. godini preminuo Ante Grgurević!
Počivao u miru
Šok u Splitu: U 51. godini preminuo legendarni košarkaš!
Epska sramota Real Madrida: Drugoligaš Albacete ih izbacio iz Kupa Kralja
Kup Kralja
Epska sramota Real Madrida: Slavili egal pa tragikomično ispali kod drugoligaša
Netko u Šibeniku prodaje nabrijani Audi Cristiana Ronalda: Pogledajte cijenu
zanimljivo
Netko u Šibeniku prodaje nabrijani Audi Cristiana Ronalda: Pogledajte cijenu
tv
Daleki grad: Ne vjeruje mu, ali zašto bi lagao?
DALEKI GRAD
Daleki grad: Ne vjeruje mu, ali zašto bi lagao?
Nove epizode omiljene serije "U dobru i zlu" uskoro na Novoj TV
U DOBRU I ZLU
Nove epizode omiljene serije "U dobru i zlu" uskoro na Novoj TV
Daleki grad: Izrazito je jaka, ali teško će izdržati to što joj je sin okrenuo leđa
DALEKI GRAD
Izrazito je jaka, ali teško će izdržati to što joj je sin okrenuo leđa
putovanja
Hercegovačka Himalaja: Moćni čuvar najljepšeg jezera u zemlji
Život s prirodom
Hercegovačka Himalaja: Moćni čuvar najljepšeg jezera u zemlji
Jednostavan kolač od vanilije: Sočni biskvit koji može postati bilo što
Osnovni recept
Jednostavan kolač od vanilije: Sočni biskvit koji može postati bilo što
Za ljubitelje planina i vlakova: 300 kilometara čitste alpske ljepote
Glacier Express
Za ljubitelje planina i vlakova: Tura od 300 kilometara čiste alpske ljepote
novac
Jedna od najmoćnijih svjetskih banaka traži novog čelnika, godišnja plaća oko 20 milijuna eura
Posao snova
Jedna od najmoćnijih svjetskih banaka traži novog čelnika, godišnja plaća oko 20 milijuna eura
Ove dvije iritantne navike smatraju se manama, a zapravo su znak inteligencije
Psiholozi otkrivaju
Ove dvije iritantne navike smatraju se manama, a zapravo su znak inteligencije
Objavljen popis najmoćnijih putovnica na svijetu. Evo gdje se nalazi Hrvatska
Na vrhu Azija
Objavljen popis najmoćnijih putovnica na svijetu. Evo gdje se nalazi Hrvatska
lifestyle
Kako je izgledala kuhinja 1949. godine?
Teško je povjerovati
Internetom kruži video koji je iznenadio mnoge, pogledajte kako je izgledala kuhinja 1949.
Tuš kabine s pločicama koje imitiraju mramor
Sofisticirano i smirujuće
Tuš-kabine s pločicama koje imitiraju mramor jedan je od najboljih trendova u 2026., imamo 12 ideja za uređenje
Recept za kiflice s makom
brzo i lako
Pronašle smo savršeni recept za kiflice s makom pa ga rado dijelimo s vama, jednostavan je
sve
Ljubavni život Slavena Bilića
imaju tri kćeri
Slaven Bilić nakon razvoda sreću je pronašao s 15 godina mlađom Riječankom, koju ne viđamo često
Šok u Splitu: U 51. godini preminuo Ante Grgurević!
Počivao u miru
Šok u Splitu: U 51. godini preminuo legendarni košarkaš!
Kako je izgledala kuhinja 1949. godine?
Teško je povjerovati
Internetom kruži video koji je iznenadio mnoge, pogledajte kako je izgledala kuhinja 1949.
 
