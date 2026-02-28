"Trenutačna eskalacija opasna je za sve": Iran u plamenu nakon strašnih napada, britanska vlada hitno sazvala COBRA-u!

Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen i predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa su u subotu rekli da su događaji u Iranu "veoma zabrinjavajući" te pozvali sve strane na maksimalnu suzdržanost.

"U bliskoj koordinaciji s članicama EU-a, poduzet ćemo sve nužne korake kako bismo osigurali da svi državljani EU-a u regiji mogu računati na našu potpunu podršku", kazalo je dvoje čelnika u zajedničkom priopćenju.

"Pozivamo sve stranke na maksimalnu suzdržanost radi zaštite civila i na potpuno poštivanje međunarodnog prava", dodali su.

Glasnogovornica NATO-a Allison Hart je u subotu rekla da vojni savez pomno prati razvoj situacije u Iranu i regiji.

Sjedinjene Države i Izrael su u subotu napali Iran i time započeli novi sukob na Bliskom istoku. Američki predsjednik Donald Trump tvrdi da će napadom okončati sigurnosnu prijetnju SAD-u i ponuditi Irancima priliku da svrgnu svoje vladare.

Iran je uzvratio ispaljivanjem raketa prema Izraelu, priopćila je izraelska vojska, a Pentagon je objavio da je američki napad nazvan "Epski gnjev". Izraelci, pak, svoju operaciju zovu "Lavlja rika".

Velika Britanija pak je rekla da Iranu nikada ne smije biti dopušten razvoj nuklearnog oružja i dodala da je spremna braniti svoje interese nakon američko-izraelskih napada na Iran.

Izvor iz vlade je rekao da Velika Britanija nije sudjelovala u napadima te da će premijer Keir Starmer u subotu održati izvanredni sastanak vladinog odbora za hitne situacije, pod nazivom COBRA.

"Iranu se nikada ne smije dozvoliti da razvije nuklearno oružje i zbog toga mi neprestano podržavamo napore da se rješenje postigne pregovorima", kazao je glasnogovornik vlade u priopćenju.

"U sklopu naših dugotrajnih obveza spram sigurnosti naših saveznika na Bliskom istoku, imamo cijeli niz obrambenih sposobnosti u regiji, koje smo nedavno ojačali. Spremni smo braniti naše interese", poručio je glasnogovornik.

Britanija ne želi daljnju eskalaciju u širi regionalni sukob, dodao je glasnogovornik.

Glavni prioritet zemlje je sigurnost njenih državljana u regiji te će im pružiti konzularnu pomoć, prema priopćenju.

Španjolski premijer Pedro Sanchez na X-u je rekao da Madrid "odbacuje jednostranu vojnu akciju SAD-a i Izraela, koja predstavlja eskalaciju i doprinosi nesigurnijem i neprijateljskijem međunarodnom poretku."

Također odbacujemo akcije iranskog režima i Revolucionarne garde. Ne možemo si priuštiti još jedan dugotrajan i razoran rat na Bliskom istoku, kazao je, dodajući da Španjolska zahtijeva "neposrednu deeskalaciju i puno poštivanje međunarodnog prava."

Vrijeme je da se ponovno uspostavi dijalog i postigne trajno političko rješenje za regiju, naglasio je.

Rusija je u subotu pozvala SAD i Izrael da odmah prestanu s napadima na Iran, rekavši da se situacija mora "vratiti na put političkog i diplomatskog rješenja".

Rusko ministarstvo vanjskih poslova je reklo da bi međunarodna zajednica brzo trebala objektivno procijeniti, kako je reklo, neodgovorne postupke koji bi mogli dodatno destabilizirati regiju.

Moskva je dodala da je spremna kao i ranije pomagati u naporima da se pronađe mirno rješenje na temelju međunarodnog prava, uzajamnog poštovanja i ravnoteži interesa.

Indonezijski predsjednik Prabowo Subianto je spreman posredovati između Washingtona i Teherana, objavilo je indonezijsko ministarstvo vanjskih poslova u subotu, svega nekoliko sati nakon američkih napada na Iran, javlja francuski AFP.

"Indonezija poziva sve strane na suzdržanost te da na prvo mjesto stave dijalog i diplomaciju", kazalo je ministarstvo.

"Predsjednik Indonezije izražava svoju spremnost da pomogne u dijalogu kako bi se obnovila povoljna sigurnosna situacija te je, ako se obje strane slažu, spreman otputovati u Teheran kako bi posredovao".

Francuski predsjednik Emmanuel Macron zatražio je u subotu hitan sastanak Vijeća sigurnosti UN-a, upozorivši da izbijanje rata između Sjedinjenih Država, Izraela i Irana ima "ozbiljne posljedice" za međunarodni mir i sigurnost.

Iz Macronova ureda priopćeno je da je on odvojeno razgovarao s čelnicima Saudijske Arabije, Ujedinjenih Arapskih Emirata, Katara, Jordana te s predsjednikom autonomne regije Kurdistan.

Francuska je spremna rasporediti potrebne resurse kako bi zaštitila svoje najbliže partnere na njihov zahtjev, objavio je Macron na platformi X.

"Trenutačna eskalacija opasna je za sve. Ona mora prestati. Iranski režim mora shvatiti da sada nema druge opcije nego uključiti se u pregovore u dobroj vjeri kako bi okončao svoje nuklearne i balističke programe, kao i destabiliziranje regije", poručio je Macron.

Dodao je kako je to "apsolutno ključno za sigurnost svih na Bliskom istoku".

"Iranski narod također mora biti u mogućnosti slobodno graditi svoju budućnost. Masakri koje provodi islamski režim diskreditiraju ga i zahtijevaju da se narodu dade glas. Što prije, to bolje."

Sjedinjene Države i Izrael pokrenuli su u subotu napade na Iran, gurnuvši Bliski istok u novi sukob za koji je predsjednik Donald Trump rekao da će okončati sigurnosnu prijetnju SAD-u i pružiti Irancima priliku da svrgnu svoje vladare.