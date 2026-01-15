Obavijesti Foto Video Pretražite
Neizvjesnost prijeti

SAD priprema opcije za napad: Niz zemalja upozorio građane: Napustite odmah tu zemlju!

Piše DNEVNIK.hr, 15. siječnja 2026. @ 07:15
Prosvjedi u Iranu - 2
Prosvjedi u Iranu - 2 Foto: Afp
Ne smiruje se goruća situacija u Iranu gdje već danima traju masovni prosvjedi, a američki predsjednik Donald Trump više je puta prijetio intervencijom za potporu prosvjednicima.
