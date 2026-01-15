SAD priprema opcije za napad: Niz zemalja upozorio građane: Napustite odmah tu zemlju!

"Režim će vjerojatno opstati" Unatoč svenarodnim prosvjedima u Iranu i godinama vanjskog pritiska, još nema naznaka raskola unutar sigurnosne elite Islamske Republike koji bi mogao dokinuti jedan od najotpornijih režima na svijetu, piše u analizi Reuters. Dodatni pritisak na iranske vjerske vođe vrši američki predsjednik Donald Trump koji je više puta prijetio vojnom akcijom zbog okrutnog gušenja prosvjeda. No, osim ako ulični nemiri i strani pritisak ne potaknu napuštanje redova u samom vrhu, režim će vjerojatno opstati iako je oslabljen, rekli su za Reuters dva diplomata, dva vladina izvora s Bliskog istoka i dva analitičara.

Borba protiv "terorističkih elemenata" Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi izjavio je da se "kampanja dezinformacija" o nemirima u zemlji koristi kako bi se preuveličao broj poginulih prosvjednika i uvuklo Sjedinjene Države u sukob. U razgovoru za Fox News u srijedu, Araghchi je odbacio izvješća o tisućama ubijenih, inzistirajući da je stvarni broj u stotinama. Araghchi je rekao da su prosvjedi u zemlji deset dana bili mirni, nakon čega je uslijedila "potpuno drugačija priča: teroristička operacija". Tvrdio je da su "teroristički elementi vođeni izvana" pucali na policiju, snage sigurnosti i civile. Situaciju je nazvao "izraelskom zavjerom", ne ponudivši za to nikakve dokaze.

Iran otvorio zračni prostor Iranski zračni prostor ponovno je otvoren nakon što je bio zatvoren gotovo pet sati, što je prisililo zrakoplovne tvrtke da otkažu, preusmjere ili odgode neke letove.

Trump upitno o Pahlaviju Američki predsjednik Donald Trump u ekskluzivnom intervjuu za Reuters u Ovalnom uredu rekao je da postoji mogućnost da klerikalna vlada u Iranu padne. Trump je više puta prijetio intervencijom za potporu prosvjednicima, a u srijedu nije bio voljan dati punu podršku Rezi Pahlaviju, sinu pokojnog iranskog šaha koji je svrgnut s vlasti 1979. godine. "Izgleda vrlo pristojno, ali ne znam kako bi se snašao u svojoj zemlji", rekao je Trump. "Još nismo došli do te točke. Ne znam bi li njegova zemlja prihvatila njegovo vodstvo, a ako bi, to bi mi bilo u redu", dodao je. Rekao da je moguće da vlada u Teheranu padne zbog prosvjeda, ali je dodao da "svaki režim može propasti".

Odgođeno pogubljenje Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi upozorio je američkog predsjednika Donalda Trumpa u razgovoru za Fox News da "ne ponovi istu pogrešku kao u lipnju", dodavši: "Ako pokušate, dobit ćete isti rezultat." Osvrnuo se i na slučaj 26-godišnjaka čija obitelj tvrdi da je osuđen na smrt, rekavši da "vješanje ne dolazi u obzir" i da "danas ili sutra neće biti pogubljenja".

Zapovijed o povlačenju SAD i Ujedinjeno Kraljevstvo smanjuju broj osoblja u zračnoj bazi Al-Udeid Air Base u Katru nakon što je visoki iranski dužnosnik rekao da je Teheran upozorio susjede da će napasti američke baze ako Washington napadne.

Teheran zatvorio zračni prostor Tehean je izdao upozorenje kojim se zatvara zračni prostor zemlje za sve letove, osim za međunarodne letove prema Iranu i iz Irana koji imaju posebno odobrenje, objavio je servis za praćenje letova FlightRadar. Zatvaranje je trebalo trajati dva sata, no produljeno je do osam sati po lokalnom vremenu, izvijestila je agencija Reuters. Više zrakoplovnih kompanija već je ranije odlučilo izbjegavati iranski zračni prostor.

Upozorenja država Ujedinjeno Kraljevstvo privremeno je zatvorilo svoje veleposlanstvo u Teheranu i evakuiralo osoblje, dok su Italija i Poljska pozvale svoje državljane da napuste Iran, navodeći sve veće sigurnosne rizike dok se vlasti suočavaju s najgorim nemirima u zemlji usred američkih prijetnji intervencijom.

Prosvjedi u Iranu Prosvjedi u Iranu prerasli su proteklih dana iz mirnih u ozbiljne sukobe i nasilje, a tamošnji se režim suočava s najžešćim demonstracijama posljednjih godina uz brutalan odgovor te je američki predsjednik Donald Trump zaprijetio vojnom intervencijom. Da bi spriječila širenje informacija, vlast je prekinula sve komunikacije, od interneta do telefona i ta blokada traje već danima pa je teško utvrditi koliko je ljudi ubijeno i uhićeno. Procjena broja ubijenih kreće se između tisuću i nekoliko tisuća, no to je teško neovisno provjeriti.