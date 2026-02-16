Obavijesti Foto Video Pretražite
KAOS U ZRAKU

VIDEO "Glava mu je bila krvava, a neki su vidjeli zube na podu. Bilo je užasno": Novi detalji brutalne tučnjave na letu

Piše I. B., 16. veljače 2026.
Tučnjava u avionu
Tučnjava u avionu Foto: Screenshot
Nakon žestoke tučnjave među putnicima zrakoplov je promijenio rutu, a svjedoci su opisali zastrašujuće prizore.
  1. Snježni nanosi u Sloveniji
    Mnogi otkopavali automobile

    FOTO Susjede zameo snijeg: Snažan vjetar rušio stabla i trgao krovove
  2. Ana Bekuta 14
    najemotivniji trenutak večeri

    Ma da se naježiš: Tisuće u Zagrebu pjevale u čast Halidu Bešliću na koncertu regionalne zvijezde
  3. Nesreća u Brazilu
    U Amazoni

    Strašna tragedija na poznatoj turističkoj atrakciji: Ima mrtvih, poginula djevojčica (3), sedam osoba nestalo
Detalji tučnjave na letu iz Turske za Manchester
KAOS U ZRAKU
VIDEO "Glava mu je bila krvava, a neki su vidjeli zube na podu. Bilo je užasno": Novi detalji brutalne tučnjave na letu
