VIDEO "Glava mu je bila krvava, a neki su vidjeli zube na podu. Bilo je užasno": Novi detalji brutalne tučnjave na letu

Poznati su novi detalji masovne tučnjave koja je izbila u četvrtak na letu iz Turske prema Manchesteru, zbog čega je zrakoplov hitno preusmjeren te je sletio u Bruxelles, a tek onda nastavio putovanje prema Manchesteru.

Na kaotičnim snimkama s leta snimljeni su putnici koji viču, razmjenjuju udarce i hrvaju se nasred prolaza.

Mladić (21) koji je svjedočio incidentu ispričao je za Daily Mail što je prethodilo tučnjavi.

Sve je navodno započelo kada je ćelavi muškarac, koji je bio na transplantaciji kose, glasno pitao druge putnike žele li slušati glazbu.

"Neki su pristali jer je već bio toliko glasan. Mislim da su on i još jedan muškarac pili prije ili tijekom leta jer njihovo ponašanje nije bilo normalno." Potom je kabinsko osoblje zatražilo od muškarca da stiša glazbu, a on je počeo vikati na stjuardesu.

"Otišla je po nadređenog, ali muškarac je bio jako bezobrazan. Psovao je i vikao na nju. Nisam nikad vidio nešto slično", rekao je svjedok.

Desetak minuta kasnije isti je muškarac pitao dvojicu braće, u dobi od 16 i 18 godina, koja su sjedila ispred njega, mogu li mu kupiti cigarete jer je na letu dosegao limit potrošnje.

Stariji brat odbio je njegov zahtjev. Muškarac je tada počeo psovati i vikati na mladiće. "Psovao je i urlao na njih. Bilo je grozno. Nikomu ne bih poželio tako nešto", rekao je svjedok.

Osamnaestogodišnjak je zatim ustao i otišao u toalet. Njegova majka prišla je muškarcu i rekla mu da ostavi njezina sina na miru te da mu neće dati novac. "Nije rekla ništa ružno. Bila je pristojna i samo je tražila da se makne od njezina sina", prepričao je 21-godišnjak.

Muškarac je potom počeo vrijeđati majku i govorio joj da odje*e. Mlađi sin prišao je muškarcu i rekao mu da prestane psovati njegovoj majci. Muškarac je tada još glasnije počeo vikati na njih dvoje i uznemirio putnike u blizini.

Putnik koji je snimao događaj uključio se i pokušao obraniti ženu na koju je muškarac vikao. Situacija je dodatno eskalirala kada je muškarac počeo iznositi rasističke uvrede.

"Stalno me pitao želim li se tući, a onda me nazvao muslimanskim kretenom. Rekao je: 'Kladim se da se ne želiš tući sa mnom, muslimanski kretenu.' Bilo je šokantno, nestvarno iskustvo", rekao je.

Nakon toga više putnika počelo je vikati i fizički se obračunavati. Neki su ga pitali: "Zašto si rasist?"

Na snimci se vidi kako muškarac pokušava uzeti mobitel ženi koja snima događaj. Zatim je drugom muškarcu skinuo naočale s lica i bacio ih na pod. Taj ga je muškarac odgurnuo.

Prema riječima svjedoka, riječ je o rođaku dvojice tinejdžera od kojih je muškarac tražio da mu kupe cigarete. Treći muškarac uključio se u sukob i počeo ga gurati, nakon čega je izbila opća tučnjava. Jedna žena vrištala je dok je stjuardesa pokušavala razdvojiti muškarce koji su se tukli.

Jedan muškarac drugoga je uhvatio u zahvat oko vrata. Obitelji s djecom i stariji putnici našli su se usred naguravanja.

"Svi su vikali i tukli se. Neki su plakali. U avionu su bila i djeca. Nisam mogao vjerovati da se to događa", rekao je svjedok.

U pozadini snimke vidi se kako se još dvojica muškaraca verbalno sukobljavaju dok se kabinom šire povici. Više putnika pokušalo je smiriti situaciju, a kabinsko osoblje nastojalo je uspostaviti red.

Neki su putnici tvrdili da su vidjeli krv na sjedalima i zube na podu. "Nisam vidio zube, ali čuo sam da su drugi govorili kako je nedavno u Turskoj radio zube i da su mu neki ispali u tučnjavi. Na kraju je bio sav krvav. Cijela glava mu je bila krvava", rekao je.

Nakon sukoba nekoliko putnika pružilo je prvu pomoć ozlijeđenima. "Trebali smo sletjeti u Manchester oko 20:00, ali smo stigli tek oko 22:30 jer smo morali hitno sletjeti u Bruxelles", rekao je.

Prema njegovim riječima, policiji je nakon slijetanja trebalo oko 20 minuta da uđe u zrakoplov i privede muškarca koji je izazvao incident te još jednog putnika koji se tukao.

Pilot je putnicima rekao da u 30 godina letenja može nabrojati hitna slijetanja na prste jedne ruke te da nikada nije svjedočio tako nasilnom incidentu.

Nakon intervencije policije zrakoplov je nastavio let prema Manchesteru.