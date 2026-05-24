FOTO Pucnjava ispred Bijele kuće: Objavljen identitet napadača, umro je u bolnici

Osoba koja je pucala u blizini Bijele kuće, a potom pogođena hicima policije, umrla je u bolnici, priopćila je Tajna služba.

"Nešto iza 18 sati u subotu osoba je u području 17. ulice i Pennsylvania Avenue izvukla oružje iz torbe i počela pucati”, navodi američka Tajna služba u priopćenju objavljenom na platformi X.

"Policija Tajne službe uzvratila je vatru i pogodila osumnjičenog, koji je prevezen u bolnicu gdje je kasnije proglašen mrtvim", stoji u priopćenju.

Dodaje se da je tijekom pucnjave pogođen i jedan prolaznik.

Američki predsjednik Donald Trump se u trenutku incidenta nalazio u Bijeloj kući. Tajna služba navodi da nijedan njezin pripadnik nije ozlijeđen te da je incident pod istragom.

Američki mediji navode kako je osumnjičenik identificiran kao Nasire Best (21), otprije poznatom sigurnosnim službama zbog ranijih incidenata povezanih s Bijelom kućom.

Prema policijskim izvorima, još u lipnju prošle godine blokirao je ulaz u Bijelu kuću i tada tvrdio da je "Bog", nakon čega je završio na psihijatrijskoj procjeni.

Samo mjesec dana kasnije ponovno je priveden nakon pokušaja ulaska na prilaz kompleksa Bijele kuće. Sud mu je tada izdao zabranu približavanja zaštićenom području.

Na društvenim mrežama tvrdio je da je on "pravi Osama bin Laden".